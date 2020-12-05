大馬高人氣傳教士竟是淫魔！粉絲淚訴遭囚禁性侵過程

馬來西亞高人氣網紅塞伊德（Da’i Syed）是一名伊斯蘭教傳教士，擁有相當多粉絲，他日前被推特網友指控，假借輔導之名將女性囚禁在家性侵，事後更威脅當事者不得張揚，推文在網路引發瘋傳。現在陸續有其他受害者出面具名指控，而警方也已經將塞伊德逮捕進行調查。

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綜合外媒報導，一名推特網友 @Kucingslayer 於23日發文指控，稱塞伊德去年9月11日約自己的朋友吃飯，飯後以「宗教輔導」為由將朋友帶回家，隨後在晚上沒收其車鑰匙、限制行動自由，再於住家性侵她，甚至威脅自己可以監控她，要她不准聲張。這位受害者原就飽受精神疾病之苦，事發後情緒崩潰到住院治療。

在該名網友的推文指控中，還擷取其他12位匿名受害者描述受害經過的對話截圖，表示塞伊德並非第一次犯案，直指他「有很多受害者」，推文引發網友議論瘋傳。另一名自稱受害者的網友也表示遭塞伊德以同等方式囚禁一天並性侵。塞伊德在事件發酵後為「自證清白」主動向警方報案，控告該推特網友毀謗。沒想到，後面幾天陸續有多名女性出面具名向警方指控塞伊德性侵，警方表示目前已收到共 7 個受害者報案。





據悉，今年 25 歲的塞伊德 4 年前參加電視節目《Nusantara Preachers》後一炮而紅，隨後化身網紅在社群媒體上宣揚伊斯蘭教教義，還身兼歌手與電視節目主持人，人氣水漲船高。





警方披露，塞伊德皆以同樣的套路作案：首先，他會在Instagram上直接私訊受害者，並以吃飯或談生意等名義約他們見面，他們多是塞伊德的死忠粉絲，因此往往也不疑有他的答應前往，接著他會以各種名義騙受害者與他一起返回住處，隨後性侵。

塞伊德的伊斯蘭教士父親塞義夫（Seif Jamalullail）面對兒子被指控，在臉書上發文表示「絕不袒護」，不僅呼籲女性們「遠離他」，更鼓勵受害者勇敢向警方報案。警方26日已將塞伊德逮捕，並在27日向法院申請延押，獲准押至下月12日，目前正往性侵罪方向調查。