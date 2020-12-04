耶誕節衝一波　台中百貨搶攻玩雪偽出國商機

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耶誕節衝一波　台中百貨搶攻玩雪偽出國商機

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-12-04 17:30:00

耶誕節衝一波 台中百貨搶攻玩雪偽出國商機
▲台中市大魯閣新時代在室內打造高達4米的滑雪場，要讓大小朋友不用出國，也能玩雪打雪仗，歡度白色耶誕。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.4)
耶誕節衝一波！台中市各大百貨卯足勁耍花招；大魯閣新時代打造4米高的室內滑雪場，不必出國也能體驗滑雪樂趣，廣三SOGO則將廣場變身台版曼哈頓公園，佈滿雪花的耶誕樹結合迷幻藍光秀，定點伴著耶誕歌聲白雪紛飛，夢幻情境滿足民眾偽出國心情。
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受到疫情邊境管制影響，民眾內心不免哀嚎「好久沒出國旅遊了」，看準民眾渴望出國心情，台中百貨公司營造耶誕節氛圍時，不約而同將雪景融入其中，新光三越台中店則請來寶可夢坐鎮，全為搶攻偽出國商機，普遍贏得逛街民眾熱絡回響。
▲台中大魯閣新時代迎接耶誕檔期，推出不冷的滑雪場，耶誕老公公向大小朋友招手一起體驗玩雪樂趣。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.4)
▲台中大魯閣新時代迎接耶誕檔期，推出不冷的滑雪場，耶誕老公公向大小朋友招手一起體驗玩雪樂趣。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.4)
位於東區的大魯閣新時代，今天起在室內中庭打造一座常溫的雪樂園，高達4米的滑雪道吸引大小朋友目光。在這裡不論滑雪圈、雪盆一衝而下，都能讓人歡笑尖叫，滿足刺激快感。

業者表示，這是利用專利技術將鹽聚合物製成的仿真雪，通過ST安全玩具及歐洲EN-71檢驗合格，同時保有雪的觸感與可塑性，卻不用擔心融化後沾附在衣服上的困擾，也不怕感冒受凍。

▲台中廣三SOGO在廣場營造夢幻級曼哈頓公園，白雪紛飛加上藍光秀，早已吸引網紅拍照瘋傳。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.4）
▲台中廣三SOGO在廣場營造夢幻級曼哈頓公園，白雪紛飛加上藍光秀，早已吸引網紅拍照瘋傳。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.4）
即使小寶貝不敢滑雪圈，也能在玩雪區輕鬆化身冰雪奇緣的艾莎堆雪人，隨意捏造、堆疊喜愛的雪屋！最特別的是，不用出國，也不用穿著厚重衣服，就能盡情體驗白色耶誕滑雪打雪仗樂趣。

聖誕節腳步近，廣三SOGO百貨一樓廣場，已營造夢幻級聖誕風情，廣場上，覆蓋滿滿雪花的聖誕樹結合迷幻藍光秀，讓人彷彿置身曼哈頓公園，白天與晚上風情各異，都是拍照熱點，早己吸引不少網紅拍照瘋傳。

▲耶誕節送愛心，廣三SOGO邀你一起為360名小朋友圓夢。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.4)
▲耶誕節送愛心，廣三SOGO邀你一起為360名小朋友圓夢。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.4)
業者說，即日起至明年一月十日前，每逢假日下午3時至7時間，定點的假日雪花秀更讓人期待。因為定點舉辦的噴雪秀，隨著白雪紛飛，不用出國，就能感受異國聖誕氛圍!

除此，廣三SOGO聯合南家扶中心等社福單位，即日起推動「聖誕圓夢計畫」，共有360名小朋友寫下的心願卡，懸掛於12樓贈品處，等著你幫他們圓夢，預計22日下午2時舉辦捐贈儀式，感謝大家奉獻的愛心。
 
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