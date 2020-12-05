泰國女神私下崩壞貌曝光！超REAL對照圖笑翻網友

隨著社群網路的崛起，身材姣好、相貌出眾的網紅如雨後春筍般崛起，讓許多女孩們大嘆「人比人氣死人」，女神們鏡頭前光鮮亮麗的樣貌也對年輕一代女性的自信心造成打擊，成為許多年輕人的壓力來源。一名泰國網紅 Viennadoll 深知這種「完美」形象造成的疏離感，於是在推特上釋出一系列「人前VS人後」對比圖，讓粉絲們見識女神超崩壞的一面，超強反差感也讓她在網路走紅，更因此贏得一票粉絲支持。

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來自泰國的Vienna 靠著亮麗外表在19歲就成為模特兒，當時在推特上已經有一萬名追蹤者的她某次前往東京度假時，因緣際會認識一名模特兒，隨手拍了照片後，竟引起對方經紀公司的注意，立刻表示與她簽約的意願。就這樣，她誤打誤撞的在日本以模特兒的身份發展多年，現在不僅日語講的嚇嚇叫，更經營 Youtube 頻道，相當有名氣。

▲泰國網紅 Viennadoll 在推特上釋出一系列「人前VS人後」對比圖，讓粉絲們見識女神超崩壞的一面，超強反差感也讓她在網路走紅。（圖／翻攝自推特）

Vienna 從去年首次發出這些照片時，就引起不少人的注意，許多網友都相當欣賞她敢於扮醜、毫無偶像包袱的性格，而她超浮誇的崩壞照也引起不少女生共鳴。Vienna 到現在仍持續不斷的更新各種對比圖，每次都能帶給粉絲歡笑，也讓人不禁佩服她的創意。