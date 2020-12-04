明倫社宅3房破4萬爭議 綠議員爆：且沒裝冷氣
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-04 17:56:23
台北市明倫社宅3房型月租破4萬，引發外界議論，民進黨議員陳怡君今（4日）爆料，近日接獲民眾陳情，市長柯文哲自稱的「豪宅公宅」，卻沒有冷氣及空調設備，這算是哪門子的豪宅？並諷柯2年前曾說「政府不是只有提供一個空的社宅，然後要冷氣機等要你自己想辦法」，但都要2021年了，明倫社宅卻連冷氣機都沒有。北市府都發局回應，若住戶有需求，可自行或協助媒合安裝，但需自費。
陳怡君表示，柯文哲自豪明倫社宅是豪宅，又自稱高價社宅是為了不被貼上「貧人」標籤。但她近日接獲民眾陳情，柯文哲自稱的「豪宅公宅」，浴室廁所用的是免治馬桶、電子鎖和智慧面板、太陽能版，一切似乎都很先進。但在這樣先進的配備下，卻沒有冷氣及空調設備，這算是哪門子的豪宅？有豪宅沒有冷氣空調配備的嗎？陳怡君指出，柯文哲曾經於2018年說過「未來政府是一個服務業，政府不是只有提供一個空的社宅，然後要冷氣機等要你自己想辦法」，結果現在都要到了未來的2021年，柯市長口中的豪宅「明倫社宅」卻連冷氣機都沒有，原來市長口中的「柯式服務業」就是如此，「話說的漂亮，結果還是民眾看著辦！」
都發局回應，由於考量到住戶各自需求，或是擺放位置有個別的偏好，冷氣、冰箱、洗衣機等非固定式家具並未提供。不過，假如住戶有需求的話，可以自行安裝或是由市府協助媒合廠商安裝，但費用必須自行負擔，東明社宅也是採取這樣的模式。新聞來源為Newtalk 新頭殼