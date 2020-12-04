空拍照曝光！台鐵瑞芳－猴硐土石滑落 搶修至少要4天
空拍照曝光！台鐵瑞芳－猴硐土石滑落 搶修至少要4天
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-04 17:11:04｜update2020-12-04 17:11:06
台鐵瑞芳至猴硐間邊坡，因連日豪雨造成大量土石坍方，今（ 4 ）日樹林至宜蘭間對號車停駛，花東列車往北僅行駛至宜蘭站，台鐵預估，坍塌的範圍多達 3,800 立方公尺，恐需 4 天才能恢復通車，因適逢周末，目前已請公路總局協調北部及東部客運業者疏運。
台鐵表示，經空拍監測的確認，該路段土石是因為山坡滑動崩塌所導致，坍塌的範圍多達 3,800 立方公尺，清運搶修作業時間初估需要 3 天，電車線、軌道路線搶修復 1 天，返東部幹線的車班，恐需 4 天後才能恢復。台鐵指出，交通部長已指示相關單位協助緊急應變，希望盡力將對旅客造成的影響及不便降到最低。目前瑞芳至猴硐間雙線中斷停駛，台鐵已全力搶通，並提醒現場同仁務必注意安全及保暖；該路段屬正線，運轉調整為北部發車至瑞芳折返，花東發車至猴硐折返，公路總局將協調北部及東部客運業者，全力投入周末放假及收假的疏運應變。此外，林佳龍說，要求氣象局提供全國各地詳盡的雨量資訊，由台鐵針對全國各路段加強監測及預警，並嚴密列管風險邊坡之改善計畫。