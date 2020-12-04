名家論壇》膝關節／神力女超人會改變業界遊戲規則嗎？

2020年對於影視產業來說很不好過，好萊塢大片中，從七月《天能》上片後，其餘大片全面退後。由於《神力女超人：1984》宣布將於年底12月25日於提供HBO Max的服務上架，沒有提供該串流服務的國家，則採取院線上映。之前相關人士都信誓旦旦，宣稱該片絕對會上院線(包括導演)，不會直接上架串流平台，看來如今他們也信守承諾，至少戲院與平台都要上。這場串流平台與戲院的生死關頭，會不會由本片真正寫下分水嶺？絕對是業內觀察的重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

對於北美仍處於疫情嚴峻狀況中，《神力女超人》選擇在耶誕節上HBO Max，新用戶只需要付月租費用15元美金，不像Disney +的《花木蘭》機制。因為除了要用戶付出基本月租費之外，要看《花木蘭》還要額外付費29.99美金，不少人第一時間砲轟太貴，絕對不會看。但最後的財報證明，就算沒有付費看《花木蘭》，也真的成為了新的會員。

由於《花木蘭》這部大片首先「破冰」，採取了同日上映於院線以及提供Disney+串流服務的國家。雖然鞏固了迪士尼串流平台會員激增，

截至第四季底，已經超過 7300 萬人

單就院線回收來說，《花木蘭》院線票房統計預測，獲得了6680萬美金，迪士尼上一季11月剛宣布的財報來看，電影娛樂集團年減 52% 至 16 億美元，雖然影院回收呈現雪崩式滑落，但媒體網絡收入則年增 11% 至 72.1 億美元。這也難怪迪士尼股價在這波股災中不至於腰斬。

也因此，年度大片《神力女超人》也決定延用《花木蘭》模式。差別在於，負責發行製作的華納影業，母公司AT & T策略應該是想要提升線上串流服務的HBO Max業績，畢竟2021年還有《正義聯盟》的終極導演版。

華納影業所屬的母公司AT & T，因為第三季度開始付費的會員保持增長，這對於擴大AT & T在美國的光纖、5G應用服務，《神力女超人》具備拉抬整體市場溫度，將有望注入整年度的自由現金流來到260億美金，甚至更高。

另外，AT & T也與美國知名電視機上盒公司ROKU達成協議，會將HBO Max引進入該平台，這也會助攻該節目的整體串流瀏覽人次，進而提升付費會員機制。

《天能》這部電影院本格派作品在正常情況下，全球票房應該是10億美金起跳，奈何疫情問題，使得《天能》全球票房表現累積僅為3.57億美金，若非中國貢獻了6500萬美金，這數字可能會更讓人擔憂影院的回收能力。

有鑑於超級大片無法帶來最實質的營收，反而是「四處成為箭靶」的《花木蘭》在口碑欠佳之下，都還能為母公司帶來實際現金流。

身為高規格製作的《神力女超人：1984》自然無法承擔新的風險，選擇在耶誕節於電影院與平台同步上架，就是看上美國民眾闔家觀賞的社交聚會需求，肯定能衝高一波新用戶數字，進而協助母公司AT & T推廣5G等業務。

只是對於電影院本格派的業者來說，日後很可能要面對超級大片居然要於影院跟平台同步上映的困境，還好台灣仍有提前一周的映演紅利，避免上架後火速出現網路高畫質版本的搶客潮。

疫情改寫影視作品回收的現金流壓力，日後電影上映後，更有可能縮短進入串流平台的窗口壓縮期。如環球已經跟AMC影院提供串流的頂級會員新服務，只要上映17天後，就進入頂級會員付費的收看介面。

這些都是挑戰傳統影院的破壞市場機制，AMC認為大片的黃金期就是前兩周，兩周後的票房佔比大幅滑落，還不如能夠搶新的一批收看者。對於缺乏串流平台建置的環球影業來說，則是雙贏機制。

由於環球的大片《玩命關頭9》尚未映演，市場還無法預測接下來的變化。但《神力女超人：1984》開這一槍，可能會讓傳統映演業者承受巨大的軟硬體建置費用，另外，迪士尼其實在耶誕節這一檔也採取跟《神》相同商業模式的《靈魂急轉彎》。

這兩部片如果都能各自在不同平台得到好回收，日後好萊塢可能會對於大片採取兩種平台同步上映的機制，對傳統、連鎖影院來說，說不定也會變相轉型，是否大家都能效仿AMC？得到類似的平台紅利？將會是未來半年內的大考驗。

●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至