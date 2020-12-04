華麗歌舞大戲「明星養老院」　資深大明星齊聚高雄至德堂

以熟齡議題結合明星話題打造的舞台劇「明星養老院」今（4）日在高雄文化中心至德堂進行世界首演，至6日止將連演4場。精彩的故事情節、斥資打造的華麗場景及堅強的演員陣容，受到民眾支持，票房熱賣已近完售 。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「明星養老院」演員陣容強大，包括跨界天后​郎祖筠​、金鐘歌王​楊烈​、金鐘影后​黃嘉千​、​方文琳​、​范瑞君​，以及多次金鐘入圍的​洪都拉斯​、​陳漢典​、優秀音樂劇演員​黃浩詠​和來 自泰國的人氣網紅​Alizabeth娘娘​等​。

▲ 為了還原劇中大明星風光時期的年代設定，不惜成本重金打造，整個舞台主體宛如豪宅大廳與秀場舞池。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.04）

為了還原劇中大明星風光時期的年代設定，不惜成本重金打造，整個舞台主體宛如豪宅大廳與秀場舞池。此外，為了襯托這些大明星的昔日風采，新生代服裝設計師謝宜彣傳達王偉忠理想中的老派優雅，特別以電影「布達佩斯大飯店」為概念原型，讓舞台劇也宛如一場服裝大秀，像是飾演昔日性感紅星的郎祖筠，其美艷造型演唱服裝參考凱莉米洛演唱會；而飾演女團始祖的黃嘉千，則參考賈桂琳風格，小至帽飾也都能窺見時代感。