拳后想穿裙裝卻怯場　林郁婷：差點一日偽情侶

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拳后想穿裙裝卻怯場　林郁婷：差點一日偽情侶

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-12-04 17:21:33

▲「109年度國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮」，拳后黃筱雯(左起)、中華奧委會主席林鴻道、體育署長張少熙、拳后林郁婷。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.04）
▲「109年度國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮」，拳后黃筱雯(左起)、中華奧委會主席林鴻道、體育署長張少熙、拳后林郁婷。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.04）
體育署今(4)日舉行國光體育獎章頒獎典禮，兩位奧運拳后林郁婷、黃筱雯「不約而同」穿了格子套裝，前者笑說本來會「一日偽情侶」，但後者臨時怯場換裝，放話明年要跟射箭女王譚雅婷學習「辣一下」。
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體育署今日舉辦「109年度國光體育獎章季運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮」，拳擊部分獲獎者為，2019年世界女子拳擊錦標賽， 57公斤級銅牌(三等一級) 林郁婷、54公斤級金牌(三等一級) 黃筱雯。
難得出席正式場合，選手們都穿上正式服裝，兩位拳后不約而同換上格子西裝外套搭配長褲，林郁婷透露真的沒約好，「她本來說要穿裙子，這樣剛好搭配一日偽情侶，後來換褲子，也都沒約好就剛好有搭到。」

黃筱雯笑說鮮少穿裙裝有些怯場，臨時換裝，今天在現場看到譚雅婷穿裙裝相當好看，「明年如果再出席也要辣一下。」首度帶爸爸來領獎，黃筱雯說，「希望讓他開心一下」。
由於疫情關係，兩位拳后都留在台灣訓練，目前還在考慮是否出戰明年1月的亞錦賽，主辦地印度至今疫情不明朗，黃筱雯說，「目前到國外也難，希望明年多一點移地訓練，到各地和學生選手對打，增加刺激。 」
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