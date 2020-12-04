拳后想穿裙裝卻怯場 林郁婷：差點一日偽情侶
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-04 17:21:33
體育署今(4)日舉行國光體育獎章頒獎典禮，兩位奧運拳后林郁婷、黃筱雯「不約而同」穿了格子套裝，前者笑說本來會「一日偽情侶」，但後者臨時怯場換裝，放話明年要跟射箭女王譚雅婷學習「辣一下」。
體育署今日舉辦「109年度國光體育獎章季運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮」，拳擊部分獲獎者為，2019年世界女子拳擊錦標賽， 57公斤級銅牌(三等一級) 林郁婷、54公斤級金牌(三等一級) 黃筱雯。難得出席正式場合，選手們都穿上正式服裝，兩位拳后不約而同換上格子西裝外套搭配長褲，林郁婷透露真的沒約好，「她本來說要穿裙子，這樣剛好搭配一日偽情侶，後來換褲子，也都沒約好就剛好有搭到。」
黃筱雯笑說鮮少穿裙裝有些怯場，臨時換裝，今天在現場看到譚雅婷穿裙裝相當好看，「明年如果再出席也要辣一下。」首度帶爸爸來領獎，黃筱雯說，「希望讓他開心一下」。由於疫情關係，兩位拳后都留在台灣訓練，目前還在考慮是否出戰明年1月的亞錦賽，主辦地印度至今疫情不明朗，黃筱雯說，「目前到國外也難，希望明年多一點移地訓練，到各地和學生選手對打，增加刺激。 」