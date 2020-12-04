百大經典小鎮名單出爐　觀光局教你達人級玩法

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觀光局公布經典小鎮 3.0 名單，包含宜蘭縣冬山鄉；台北市信義區；新北市淡水區、鶯歌區、三峽區；桃園市復興區；新竹縣峨眉鄉；苗栗縣竹南鎮；台中市梧棲區、霧峰區；彰化縣彰化市、二林鎮、社頭鄉、芳苑鄉；南投縣埔里鎮、竹山鎮；雲林縣斗六市、口湖鄉；嘉義縣布袋鎮、新港鄉；台南市北門區、安平區、官田區；高雄市鹽埕區、鳳山區、岡山區；台東縣枋寮鄉、琉球鄉；花蓮縣新城鄉；台東縣卑南鄉。
觀光局表示，宜蘭縣冬山鄉有冬山河生態綠舟，萬坪河岸可供野餐及踏青。台北市信義區有全台最完整自行車道路網，可以騎著 YouBike 漫遊四四南村，感受眷村風華。到新北市淡水河岸吹吹風，賞夕陽美景逛老街。鶯歌是陶瓷小鎮，可以捏陶拉坯玩體驗。臨近的三峽區祖師廟有東方藝術殿堂美名，還可以浸染最美的藍染文化。探索桃園市復興的北橫山林秘境，品味多汁水蜜桃。到新竹縣峨眉鄉賞湖光山色、品味美人茶香。
觀光局指出，往中部走來到鐵路山海交會苗栗縣竹南鎮，進入夢幻崎頂子母隧道。台中市霧峰區有九九峰，走入林家花園感受仕紳風雅。往海線到梧棲感受老街百年歲月，激盪歷史雲煙。彰化市有大佛，看鷹揚八卦。社頭鄉是織襪的故鄉、芭樂寶地。二林是全台酒莊密度最高小鎮，來一趟微醺農體驗。到芳苑坐鐵牛車，跟著海牛採蚵樂。前進台灣地理中心-南投縣埔里鎮，一起體驗特色手工造紙。竹山鎮是文創工藝小鎮，打造一場精采竹藝復興。搭火車到雲林第一大城-斗六市，漫遊雲中街文創聚落。來到濱海口湖鄉濕地賞鳥，大啖海味嘗鮮。
再往南部走，來到鹹風陣陣的嘉義縣布袋鎮，看見白色鹽田浪漫高跟鞋教堂。新港鄉有奉天宮，有拜有保庇。台南市北門區的鯤鯓王平安鹽祭也不遑多讓，可以深度體驗民俗文化。暢遊文化古都在安平，搭船遊運河漫漫遊。百年嘉南大圳在官田，悠遊水菱田、戀戀烏山頭。高雄鹽埕區愛河水波好風光，駁二藝術漫漫遊。漫步曹公圳，邂逅美麗鳳山古城。到岡山遊崗山之眼，嚐羊肉、蜂蜜、豆瓣醬三寶。屏東縣枋寮鄉是黑珍珠的故鄉。到琉球鄉浮潛看海龜、體驗潮間帶。往東部走到花蓮縣新城鄉，這裡有海灣美景，也是曼波魚的故鄉。台東縣卑南鄉有知本溫泉美人湯及原民部落文化。