嘉義縣整合創業資源　啟動新創基地　

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嘉義縣整合創業資源　啟動新創基地　

記者陳惲朋、任禮清/嘉義報導

calendar_today2020-12-04 19:00:00

嘉縣鼓勵創業逐夢啟動新創基地
▲嘉義縣鼓勵在嘉創業逐夢大力整合創業資源，正式啟動新創基地在嘉創業最輔導鏈。（圖／記者任禮清攝，2020.12.04）
嘉義縣為實質友善青年朋友鼓勵選擇在嘉創業，大刀闊斧整合豐沛創業資源平台，特取名以新創基地做為輔導據點，縣長翁章梁4日正式為新創基地啟動，與經濟部中小企業處副處長胡貝蒂共同見證簽署合作書，預計篩選出12組團隊，進行創業資源鏈結、協助其貸款申請、完整課程培訓等。
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▲嘉義縣鼓勵在嘉創業大刀闊斧整合豐沛創業資源平台，縣長翁章梁與經濟部中小企業處副處長胡貝蒂等人正式為新創基地啟動。（圖／記者任禮清攝，2020.12.04）
▲嘉義縣鼓勵在嘉創業大刀闊斧整合豐沛創業資源平台，縣長翁章梁與經濟部中小企業處副處長胡貝蒂等人正式為新創基地啟動。（圖／記者任禮清攝，2020.12.04）
 
縣府經濟發展處長江振瑋指出，在嘉義縣新創基地啟動後，將可搭配馬稠後工業園區、民雄中科院航太園區等，讓產業發展得以承先啟後。由經發處領頭，串接各方資源，積極培植新創團隊向上發展，預料未來將可與嘉義地方產業對接，打造前所未有的創新活力。

嘉義縣新創基地的創業築夢、來嘉真好啟動，在翁章梁及經濟部中小企業處副處長胡貝蒂共同見證下，由江振瑋與台灣中小企業銀行董事長黃博怡、中小企業信用保證基金董事長李耀魁，正式簽署《來嘉創業 貸夢起飛》MOU合作意象，包括三大簽署內容，一、縣府承諾積極協助在地青年與中小企業達成貸款需求；二、台灣中小企銀承諾，承貸申請從簡、從速、從優；三、信保基金承諾，貸款最高額度可達200萬元。三方正式達成簽署協議，展現縣府創業貸款申請方面，成為能高度協助青年募得創業資金的要角。

▲翁章梁及經濟部中小企業處副處長胡貝蒂共同見證經發處長江振瑋、台灣中小企業銀行董事長黃博怡、中小企業信用保證基金董事長李耀魁正式簽署合作書。（圖／記者任禮清攝，2020.12.04）
▲翁章梁及經濟部中小企業處副處長胡貝蒂共同見證經發處長江振瑋、台灣中小企業銀行董事長黃博怡、中小企業信用保證基金董事長李耀魁正式簽署合作書。（圖／記者任禮清攝，2020.12.04）
 

縣長翁章梁表示嘉義縣首次集結眾多資源，搭建縣府、企業、團隊對接的創新創業橋樑，也藉此鼓勵在地青年及洄游青年把握輔導方案推動的難得機會，多方利用新創基地匯聚資源，幫助剛起步的創業團隊，提升創業存活機率，並且攜手帶領嘉義縣走向創新、創意、創業的三創未來。

縣府經發處進一步表示未來不單以新創的推動，為了解決企業營運的困境，嘉義縣以自有經費配合中央補助款經費投入推動「地方型SBIR」，以增近國內中小企業加強創新技術或產品的研發能量，加速提升產業競爭力。

▲縣長翁章梁表示嘉義縣首次集結眾多資源，搭建縣府、企業、團隊對接的創新創業橋樑。（圖／記者任禮清攝，2020.12.04）
▲縣長翁章梁表示嘉義縣首次集結眾多資源，搭建縣府、企業、團隊對接的創新創業橋樑。（圖／記者任禮清攝，2020.12.04）
 

108年間有29家廠商提案，12家廠商獲得補助，總補助金額725萬9千元，共計產出57項相關創新研發產品及服務，增加產值1.25億元，增加就業人數15人，成績斐然，未來12組團隊，創業競賽前三名者，將於新一年度「地方型SBIR」擁有額外加分機會，以肯定團隊培訓期間的努力。
而創業加速暨創新輔導計畫即日起徵件至12月31日止，預計篩選出12組亮點團隊進行培訓，於計畫期末時辦理創新創業競賽，第一名頒發10萬、第二名頒發5萬、第三至五名各頒發2萬元獎金，第六至第十名也有1萬元的鼓勵金。而為鼓勵優秀團隊創新研發，首次與地方型SBIR連接，前三名團隊將可額外獲取加分機會，鼓勵創業青年及新創企業踴躍報名。
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