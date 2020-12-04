嘉義縣整合創業資源　啟動新創基地　

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縣府經濟發展處長江振瑋指出，在嘉義縣新創基地啟動後，將可搭配馬稠後工業園區、民雄中科院航太園區等，讓產業發展得以承先啟後。由經發處領頭，串接各方資源，積極培植新創團隊向上發展，預料未來將可與嘉義地方產業對接，打造前所未有的創新活力。
嘉義縣新創基地的創業築夢、來嘉真好啟動，在翁章梁及經濟部中小企業處副處長胡貝蒂共同見證下，由江振瑋與台灣中小企業銀行董事長黃博怡、中小企業信用保證基金董事長李耀魁，正式簽署《來嘉創業 貸夢起飛》MOU合作意象，包括三大簽署內容，一、縣府承諾積極協助在地青年與中小企業達成貸款需求；二、台灣中小企銀承諾，承貸申請從簡、從速、從優；三、信保基金承諾，貸款最高額度可達200萬元。三方正式達成簽署協議，展現縣府創業貸款申請方面，成為能高度協助青年募得創業資金的要角。
縣長翁章梁表示嘉義縣首次集結眾多資源，搭建縣府、企業、團隊對接的創新創業橋樑，也藉此鼓勵在地青年及洄游青年把握輔導方案推動的難得機會，多方利用新創基地匯聚資源，幫助剛起步的創業團隊，提升創業存活機率，並且攜手帶領嘉義縣走向創新、創意、創業的三創未來。
縣府經發處進一步表示未來不單以新創的推動，為了解決企業營運的困境，嘉義縣以自有經費配合中央補助款經費投入推動「地方型SBIR」，以增近國內中小企業加強創新技術或產品的研發能量，加速提升產業競爭力。
108年間有29家廠商提案，12家廠商獲得補助，總補助金額725萬9千元，共計產出57項相關創新研發產品及服務，增加產值1.25億元，增加就業人數15人，成績斐然，未來12組團隊，創業競賽前三名者，將於新一年度「地方型SBIR」擁有額外加分機會，以肯定團隊培訓期間的努力。
而創業加速暨創新輔導計畫即日起徵件至12月31日止，預計篩選出12組亮點團隊進行培訓，於計畫期末時辦理創新創業競賽，第一名頒發10萬、第二名頒發5萬、第三至五名各頒發2萬元獎金，第六至第十名也有1萬元的鼓勵金。而為鼓勵優秀團隊創新研發，首次與地方型SBIR連接，前三名團隊將可額外獲取加分機會，鼓勵創業青年及新創企業踴躍報名。