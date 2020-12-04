特企／慈佑庇護工場「洗衣職人精神」　名人企業爭相合作

天氣轉冷，準備換季，塵封已久的厚大衣與厚棉被該拿出來整理為入冬做準備，每年這個時候整理衣物成為難以逃離的夢魘。根據財政部統計，全台洗衣業家數在109年底已達六千五百多家，其中，不管是「洗衣店」還是「自助洗衣」的搜尋熱度在近十年來皆呈現逐步上升的趨勢，近年國人衛生習慣提升，更重視身體清潔、物品消毒，自己在家裡衣服無法有效將細菌排除，專業洗衣店的高溫殺菌才能有效防疫。

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成立逾二十餘年一直為鴻海科技、台灣中油等知名企業指名合作心路基金會所經營的「新北市慈佑庇護工場」，因受新冠肺炎疫情影響，民眾出門消費意願降低、連鎖與社區洗衣店的長期削價競爭，為保障庇護員工就業，仍不斷堅持發揮自身的「洗衣職人精神」，提供企業、消費者一條龍洗衣、運送等專業洗衣服務，殺出一條屬於自己的生存之道。

慈佑一條龍職人洗衣、運送服務，雙薪家庭、北漂族和公司行號的救星





新北市勞工局委託心路基金會在新北產業園區內經營慈佑庇護工場，也是全台第一間得到ISO9001國際品質管理驗證的洗衣庇護工場，在就業服務員與技術輔導員的帶領下，有48位身心障礙者提供洗衣服務，慈佑庇護工場謝逸羚主任表示，受新冠肺炎疫情影響營收銳減，其中洗衣業利潤本就不高，還要面對連鎖洗衣業者的削價競爭，經營得相當不容易，只能提升服務品質來贏得顧客信賴。





根據慈佑庇護工場統計，最熱門的寄送洗類型為襯衫、長褲和床組，在慈佑庇護工場的庇護員工眼中，洗衣不只是將衣服丟到洗衣機、烘乾兩個步驟，從各個門市的接待、中央工廠打標、分類、到整燙包裝，全程都有透明標準化的洗衣流程，過程中還根據不同材質衣物給予不同的處理，連水溫和洗劑成分都是大有學問！這些對一般人來說避之唯恐不及的麻煩事卻是他們秉持著職人精神想達到完美的目標，將一件件衣物洗滌乾淨、整燙平順，交還到顧客手中是他們的使命。不同於一般自助洗衣店只有洗衣烘乾服務，慈佑庇護工場的洗衣服務從洗衣、整燙包裝到送到客戶手中，更是具備通過ISO認證專業效率的品質水準。





全台最大公益洗衣工場 用「心」服務每一位客人





雖然隨著忙碌的社會生活型態、快時尚服飾流行，讓精緻洗衣的市場逐年萎縮，但慈佑洗衣坊的洗衣品質仍是企業各界搶先配合的單位，如鴻海科技集團、台灣中油、國立體育大學、國立故宮博物院、新北市警消單位和路易莎咖啡等耳熟能詳的企業都是顧客，可見其服務與專業獲得各界的肯定。





國立體育大學樸園教育訓練中心行政專員黃迪偉先生給予慈佑高度的評價，黃先生表示：「體育大學有許多住宿學生，寢具清洗量大，因為慈佑服務態度很好，對待客戶熱忱，除了清洗乾淨之外，還會幫忙協助分裝裝袋，最後還會特別接送洗，整體服務佳，因此也合作長達10年以上。」新北市消防局火災鑑識中心也與慈佑庇護工場合作超過7年，送洗衣物過程滿意又溫馨，服務態度熱忱積極，約定好的時間都風雨無阻，禮貌問候又親切是其他洗衣坊無法替代的。





還有一位新北市府門市的客戶劉明珠小姐表示：「最初是因為自己的家人在新北市府門市附近工作，因此選擇將衣服送到慈佑送洗，長時間相處下來發現慈佑的員工就像家人一樣熟悉又親切，工作態度認真負責，最重要的是從收衣、檢查、分類、洗衣、烘乾、整燙到包裝出貨都很細心負責，即使從家裡到門市車程需30分鐘以上，仍然選擇將衣服送到慈佑送洗，很推薦大家選擇慈佑。」





一起度疫情！洗衣還能做愛心，多送洗一件衣物，讓庇護員工多一分希望！





新北市慈佑庇護工場是全台最大的公益洗衣工場，也是勞動部極力推動的庇護工場，成立至今二十餘年幫助了數百名身心障礙員工庇護性就業，協助他們發揮所長，自立生活，目前慈佑庇護工場共有48名庇護員工為大家服務。與一般洗衣業相比，慈佑庇護工場的人事成本也高出許多，除了基礎營運，還包含技術輔導員、就業服務員、社工等支出，這些都是維持品質不可或缺的成本，慈佑庇護工場的收入也都直接回饋到庇護職場的夥伴。





為感謝消費者的支持，即日起只要至新北市府門市據點消費或儲值滿1,000元即可獲得限量「行李箱外型手工皂」乙個，歡迎消費者一同以行動來支持慈佑庇護工場，親身感受專業的洗衣職人精神。



