柔道天菜爬山轉換心情 楊勇緯明年赴日移訓劍指東奧
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-04 18:05:33
我國柔道好手「排灣勇士」楊勇緯今(4)日受邀出席國光體育頒獎典禮，透露悶在國內訓練，放假會去爬山轉換心情，並表示明年1月會前往卡達參賽，之後直接轉往日本移訓備戰東京奧運，將做好防疫準備。
體育署今日舉辦「109年度國光體育獎章季運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮」，楊勇緯以2019亞太柔道錦標賽男子組-60公斤組銀牌(三等二獎)獲邀出席領獎。楊勇緯在2018年雅加達亞運奪銅，2019年世錦賽拿下第7名的佳績，寫下台灣選手最佳紀錄，目前他在東京奧運積分榜上排在第11名，可望搶下門票，為我國奪牌熱門。
楊勇緯表示，「近期都很規律在訓練，周末會去爬山轉換心情，第一次爬火炎山很漂亮、舒服。」並透露接下來的計畫，明年1月將前往卡達參加大師賽，賽後不回國直接移地訓練，應是前往日本，剛好接軌7月登場的東京奧運。楊勇緯坦言，「一點點擔心（疫情），但其他項目也有選手出國了，其實蠻期待自己回到國際賽的表現。」想藉此檢視這段時間訓練的成果，加上剛好認識已經在國外出賽的桌球一姊鄭怡靜的防護員，會向他詢問如何防疫。哥哥楊俊霆也會隨他前往，兩兄弟將相互照顧。