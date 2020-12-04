台華輪非澎湖專屬？陳其邁豪推「鍍金夕陽－類郵輪」航線

往來高雄、澎湖的台華輪，肩負著台澎之間的車輛、物流與人員的交通運輸工作，不過上周日高雄市長陳其邁主持一場「鍍金夕陽」航線的首航儀式，約有700位旅客體驗「類郵輪」的新奇旅遊模式，卻讓澎湖人相當錯愕，紛紛質疑台華輪不是澎湖人專屬的交通船嗎?

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澎湖縣政府旅遊處長陳美齡說明，台華輪目前是由台灣航運公司（交通部投資）所經營管理，但因應疫情衝擊開發新的遊程無可厚非，未來台澎輪是由交通部負責發包建造，屆時會跟營運廠商簽約，要求每年至少有300趟航次，以保障澎湖居民的交通需求。

往返高雄-澎湖的臺華輪營運已經約30年左右，依據交通部計畫將在3年後退役，高雄市政府海洋局、台灣航業公司、山富旅行社利用航期空檔期，推出所謂的「鍍金夕陽」航線，高雄市長陳其邁等人特別到碼頭為旅客送行，他說這行程雖然目前只到屏東小琉球海域（無登島），希望未來能延伸到日本琉球，也呼籲搭乘遊客協助促銷，讓大家看見台灣、高雄之美。

▲由高雄市政府海洋局、台灣航業公司、山富旅行社利用航期空檔期，推出所謂的「鍍金夕陽」航線，目前只到屏東小琉球海域（無登島），未來航線將每周日開航，直到1月31日止。（圖／翻攝自山富旅遊網站）

台灣航業公司董事長劉文慶表示，高雄鄉親給了台華輪31年時間往返高雄及澎湖、金門，人員及民生物資安全運輸，未來「鍍金夕陽」航線將自即日起每周日開航，直到1月31日止，台華輪雖可搭載1100名人員，但是台航基於防疫考量，目前每航次只開放約700人搭乘。