一晚903人身亡！「狐狸」李棟旭犧牲換命　道別逼哭弟弟

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一晚903人身亡！「狐狸」李棟旭犧牲換命　道別逼哭弟弟

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-12-04 19:46:37

▲劇中，李棟旭（左）犧牲自己救大家，離開前錄下最後道別給金汎。（圖／翻攝愛奇藝）
▲劇中，李棟旭（左）犧牲自己救大家，離開前錄下最後道別給金汎。（圖／翻攝愛奇藝）
韓劇《九尾狐傳》昨（3日）晚迎來大結局，因螭龍（李泰利 飾）散播瘟疫，一晚害死903條無辜性命，李硯（李棟旭 飾）為了救居民跟摯愛智雅（趙寶兒 飾），先錄下遺言後，設局與螭龍投冥河同歸於盡；李朗（金汎 飾）為了哥哥，跟閻羅王1命換1命救李硯，李朗的犧牲，也讓苦等600年的李硯跟智雅有情人終成眷屬。
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以下有劇情透露，慎入！！！ 
螭龍不甘被李硯玩弄，一氣之下在首爾散播瘟疫，每天都有人感染死亡，一晚死亡人數最高達到903人。李硯為了收拾殘局，誘騙螭龍到閻羅王妹妹的辦事處，提議螭龍殺死對方，就能管理冥河，未料卻被螭龍擺了一道，閻羅王妹最終遭螭龍變成石頭，束手無策。 

李硯決定吞下螭龍的鱗片，把螭龍主體引進體內後，抱著螭龍分身跳冥河同歸於盡。在李硯死亡6個月後，閻羅王因為被妹妹煩到崩潰，現身人間跟智雅提議1命換1命，李硯就能轉世出現，李朗決定捨命救哥哥，在離開前學李硯錄下道別影片，講完遺言就被閻羅王帶走。 

李硯重返人間，過去神力都被沒收，當回平凡人類，跟智雅結婚過著幸福生活；但某天李硯聽到厄運魔神在人間搗亂，他趁著老婆睡著後，偷偷帶著劍去街上除惡，才發現他仍然是「千年九尾狐」，結局走向圓滿，不少觀眾十分滿意，讓最後一集達到5.7％收視率。《九尾狐傳》全16集可至愛奇藝海外站收看。
▲▼劇中，金汎（上）用命換回哥哥，逼哭所有人。（圖／翻攝愛奇藝）
▲▼劇中，金汎（上）用命換回哥哥，逼哭所有人。（圖／翻攝愛奇藝）
▲▼劇中，金汎（上）用命換回哥哥，逼哭所有人。（圖／翻攝愛奇藝）
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