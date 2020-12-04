冬季送暖 台電澎湖志工團慰助弱勢致贈民生物資
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-12-04 19:07:21
台電公司為關懷社會善盡企業責任，在各地區籌組志工團積極參與當地社區公益活動，辦理愛心、急難救助，具體落實社會關懷行動，澎湖區營業處長陳慶平率志工團一行人，分別拜訪樂朋家園、惠民啟智中心、家扶中心等單位，慰助生活貧困身心障礙人士並致贈民生物資一批，以表達台電公司的關懷之意。
台電致贈的民生物資有麥片、食品、盥洗用品、衛生紙、清潔用品、麵線等，雖禮輕但在寒冬特顯珍貴。所到之處均受到社工服務人員之熱烈歡迎，並由社工人員引導參觀園內設施，與學員噓寒問暖閒話家常。樂朋家園主任陳美娟感謝台電長期關注身心障礙朋友，支持提升樂朋家園對身心障礙朋友的照護品質，更期盼藉台電此行拋磚引玉，能獲得社會各界的迴響，惠民啟智中心主任翁秀媚對台電長期以來的愛心關懷表示感謝，對他們在辦理特殊教學貢獻良多，同時也賦予精神上莫大的鼓舞。
陳慶平表示，台電公司平常運用多元溝通管道，向員工宣導志願服務理念、激勵參與意願，在結合單位任務屬性並充份發揮同仁專長，期能提升台電公益形象，並透過參與志願服務，讓員工願意用謙卑學習的心去關懷別人。陳慶平也呼籲大家，大家一起支持關懷貧困弱勢家庭，關注他們平時的日常需求，用行動改善弱勢生活環境，台電公司會積極參與在地公益活動，分享誠信、關懷、服務、成長之經營理念。