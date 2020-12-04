影／員埔路又傳車禍　油罐車駕駛疑似精神不濟釀禍

彰化縣員林市員埔路今（4）日上午發生一起油罐車擦撞紅綠燈交通號誌，再撞LED燈桿的交通事故，35歲陳姓男子駕駛油罐槽車，行經員林市員埔路時，疑似疲勞駕駛，逆向衝撞上分隔島，兩支紅綠燈號誌燈桿當場被撞斷，所幸無人受傷，詳細車禍發生原因由警方調查釐清。

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▲油罐車行經員林市員埔路，在三潭巷口由西往東的內側道，先撞紅綠燈交通號誌，再撞LED燈桿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

× ▲油罐車行經員林市員埔路，在三潭巷口由西往東的內側道，先撞紅綠燈交通號誌，再撞LED燈桿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

彰化縣員林市員埔路去年8月底通車至今發生52件車禍，造成2死、28傷，因今年初廟會遶境經員埔路、員大路口時，媽祖「指示」應辦路祭，員林市、埔心鄉及大村鄉公所今年7月11日聯合舉辦路祭法會，祈求神明護佑地方。

警方說，員埔路是員林往埔心的重要道路，全線筆直、路寬30公尺，雙向各有2線快車道、1線慢車道；通車至今共發生死亡車禍2件，造成2人死亡，受傷及車損車禍50件，有28人受傷，死亡車禍肇因都是駕駛疏失。

當地限速60公里，警方今年5月初已在員埔路與三潭巷口設置自動測速照相設備，取締超速行駛。

▲市公所清潔隊派員清理路面油汙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

× ▲市公所清潔隊派員清理路面油汙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

警方調查，陳姓司機今（4）日上午約7點駕駛油罐車行經員埔路，先撞上紅綠燈交通號誌桿，再撞上LED燈桿，他沒受傷，號誌桿和燈桿卻被撞斷並卡在車頭和油料罐體之間，警方到場都傻眼。

員林分局莒光派出所長蔡文淦表示，油罐車行經員林市員埔路，在三潭巷口由西往東的內側道，先撞紅綠燈交通號誌，再撞LED燈桿，號誌桿和燈桿被撞斷後卡在車頭和油料罐體之間，被拖曳數公尺，車頭右側撞分隔島而凹陷，陳姓駕駛幸未受傷。

▲陳姓男子駕駛水泥槽車，行經員林市員埔路時，疑似疲勞駕駛，逆向衝撞上分隔島，兩支紅綠燈號誌燈桿當場被撞斷，所幸無人受傷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

× ▲陳姓男子駕駛水泥槽車，行經員林市員埔路時，疑似疲勞駕駛，逆向衝撞上分隔島，兩支紅綠燈號誌燈桿當場被撞斷，所幸無人受傷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

蔡文淦指出，陳姓司機供稱清晨駕駛感到勞累，一時恍神撞上交通號誌等公共設施，強烈撞擊讓他睡意全消，從左側後照鏡發現交通號誌等設施被車子拉著跑，因陳男並未造成他人的身體和財物受傷，警方依違反交通規則處罰，並要求修復交通號誌，員林市公所也會求償整修路燈等相關設施，陳姓司機將面對估計至少4萬元的賠償。

陳姓駕駛命大未受傷，但受到撞擊驚嚇；根據陳男雇主向警方表示，該車是從雲林麥寮六輕廠回彰化，後續號誌燈桿修繕賠償責任會再與相關單位釐清。