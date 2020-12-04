影／印尼籍移工暫緩引進　彰化啟動長照關懷服務

中央為因應新冠肺炎疫情，暫停引進印尼移工兩周，彰化縣共有121名個案受影響，彰化縣長王惠美今（4）日指示彰化縣長期照顧中心，即日起針對「新聘看護工未能入台」的家庭，啟動長照關懷服務，衛生局長葉彥伯說，如有相關問題可撥打長照專線1966，或直接來電長期照顧管理中心洽詢。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲印尼新冠肺炎疫情嚴峻，從即日起一連兩週暫停引進印尼移工，立即衝擊急需外籍看護工照顧失能或失智者的家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

× ▲印尼新冠肺炎疫情嚴峻，從即日起一連兩週暫停引進印尼移工，立即衝擊急需外籍看護工照顧失能或失智者的家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

中央疫情指揮中心有鑑於印尼新冠肺炎疫情嚴峻，引進來台移工已有多人確診，為維護國內防疫安全、降低透過印尼移工從境外移入的病例轉變成本土化，從即日起一連兩週暫停引進印尼移工，立即衝擊急需外籍看護工照顧失能或失智者的家庭。

葉彥伯表示，長期照顧中心已指派專人主動電話關懷詢問個案家屬長照需求，說明可使用的長照2.0服務內容，鼓勵家屬申請，長照中心接獲申請後，會在3天內指派專人到府評估，依據評估結果，擬定照顧計畫及安排照服員到案家服務。

葉彥伯指出，將協助這些家庭使用長照2.0的服務，若經長照中心照顧管理專員到宅評估後，符合需求等級失能第2級以上者，即可申請使用各類長照服務，包括喘息服務、居家服務、日間照顧、專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務等。最高失能第8級每月有36,180元補助，可用於居家服務，如協助洗澡、餵食、陪同就醫等項目，及一年最高補助 21天的 喘息服務。

葉彥伯說，初步統計，彰化縣受此防疫政策影響的長輩個案共計121人，將協調縣內長照合約單位，迅速銜接長照服務，以減輕家庭照顧者壓力及提升家庭生活照顧服務品質，雖無法完全取代外籍看護工，但可大幅減輕照顧者負擔，彌補印尼看護工短期內無法來台的缺口。