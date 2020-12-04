藍委質疑問萊豬答非洲豬瘟是「硬拗」 蘇：別再用這個詞
藍委質疑問萊豬答非洲豬瘟是「硬拗」 蘇：別再用這個詞
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-04 19:27:18
行政院長蘇貞昌今（4）日赴立法院備詢，國民黨立委聚焦萊豬進口。立委陳以信質詢時，質疑蘇在周二回答蔣萬安質詢時，明明蔣萬的主題是萊豬進口，蘇偏要回答台豬外銷、非洲豬瘟防疫，陳直轟蘇「硬拗」、「魚目混珠」，強烈的措辭引發蘇貞昌不滿，也回嗆陳「你如果對我不客氣，我也不會對你客氣。」場面十分火爆。
陳以信質詢時，先放出蘇貞昌跟蔣萬安的對答影片，當時蔣萬安正在砲轟農委會的報告頁數太少，台灣跟日本進口萊豬，兩國政府的準備完全不能比，接著蔣把問題切到萊豬進口，本土豬肉商憂心被影響，蘇強調他才拜訪過信功、國民黨中常委經營的豬肉商，「人家很支持」。此段對話蘇貞昌確實沒有提及萊豬，但若沒有細細拆解兩人對話，乍聽之下確實容易讓人誤會蘇的意思就是「信功也支持萊豬進口。」對於影片，蘇貞昌強調「我跟屏東很熟，質詢的逐字媒體都有登，你不要扭曲。」陳以信強調「今天沒有要放逐字，你怎麼會說支持，是在硬拗」，然而蘇對「硬拗」兩字十分反感，語氣瞬間帶有火氣，冷回「不要再用硬拗，我來這裡答詢，如果大家互相尊敬，我也會對你很尊敬，不要再用硬拗那種文字。」
陳以信不甘被蘇貞昌用情緒的方式把話題帶過，直說「你吃信功豆腐！」蘇說「你點出哪句話，我有說他支持萊豬，你說。」陳以信點出「那時討論進口瘦肉精的豬肉，你又說他很支持。」蘇解釋「當時是出口封櫃，對於非洲豬瘟防治、口蹄疫拔針，他們很高興，人家很支持政府努力做事。」
對於蘇貞昌的解釋，陳以信仍不滿，繼續追擊道「你魚目混珠！」蘇貞昌回「你才移花接木，我沒有魚目混珠，再用這種文字，你不客氣、我也不會跟你客氣。」蘇的措辭比陳以信更強硬，彷彿在下達開戰的最後通牒。似乎是感覺到蘇貞昌不怒自威的氣勢，陳以信態度稍稍放軟，強調「我也對你很客氣了」。