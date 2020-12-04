影／農特產與電商合作　「彰化好物購」專區通通買得到

彰化縣政府結合工策會與東森購物深化合作，自12月起在東森購物網開設「彰化好物購」專區，今（4）日在縣府中庭召開「彰化好物購」電商行銷會，彰化縣長王惠美宣布，「彰化好物購」專區從12月1日至110年4月30日在東森購物上架，從實質通路增加虛擬通路，讓消費者看見彰化優質產品。

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▲竹塘米彰化好物購專區也買得到。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

× ▲竹塘米彰化好物購專區也買得到。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

「彰化好物購」預計推出「美好彰化‧食在好味道」、「安居彰化‧生活好方便」、「彰化優鮮‧精選農特產」、「健康彰化‧美麗新生活」、「樂活彰化‧一遊未盡」等五大主題，王惠美說，彰化業者加入專案即可享有宣傳資源的整合曝光、專案輔導、上架費也由縣府負擔，消費者則可享有東森幣加碼回饋和參加最大獎TOYOTA汽車等好禮抽獎活動，呼籲大家踴躍消費，一起來買好物、抽大獎。

王惠美指出，今年電商逆勢成長，不受疫情影響，商機大爆發，而彰化縣是中小企業原鄉，其中不乏許多業界隱形冠軍，為了推廣在地優質產品，並讓隱形冠軍持續發光，縣府積極協助更多在地廠商透過數位轉型、從實體通路轉入虛擬通路，搭配行銷策略與媒體曝光等方式，要讓更多消費者看到彰化優質產品。

王惠美表示，業者加入專案可享有宣傳資源的整合曝光、專案輔導，以及上架費由縣府負擔，消費者則享有東森幣加碼回饋和抽獎，12月底前下單投注100枚東森幣，即可參加TOYOTA汽車抽獎、明年1月31日止下單，天天可抽國際觀光酒店、月月抽五星觀光列車「環島之星」等好禮，也藉由東森虛擬通路，行銷彰化。

彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷說，盼透過東森購物旗下完整通路，為在地企業創造更多商機，預估至少可帶來超過5,000萬元營業額，縣府用心經營電子商務，幫大家拓展新通路，也請消費者多多購買彰化優質產品。