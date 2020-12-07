影／整合性藥癮醫療示範中心　協助藥癮者

為強化治療成效降低藥癮個案就醫經濟障礙，提升治療動機，衛生福利部草屯療養院於107年成立國內第一家整合性藥癮醫療示範中心，4日上午，在彰化基督教醫院盧加閔廣場辦理「藥癮醫療共連結，整合資源齊相挺」成果發表會，讓民眾清楚了解各項藥癮戒治及醫療服務。

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▲衛生福利部草屯療養院在彰化基督教醫院盧加閔廣場辦理「藥癮醫療共連結，整合資源齊相挺」成果發表會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

× ▲衛生福利部草屯療養院在彰化基督教醫院盧加閔廣場辦理「藥癮醫療共連結，整合資源齊相挺」成果發表會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

草屯療養院與臺中市政府衛生局、彰化縣衛生局及南投縣政府衛生局積極合作，整合中、彰、投50家醫療機構、矯正機關以及非營利組織。結合醫療、司法、衛政和民間機構，發展藥癮治療網絡，增進有需求個案的資源可近性。

「藥癮醫療共連結，整合資源齊相挺」成果發表會，邀請中、彰、投各縣市政府衛生局、矯正單位及民間福利機構參加，熱鬧成功的成果揭幕儀式以「資源連結」、「服務轉介」、「個案管理」、「醫療整合」、「教育培力」、「學術研究」六大項作為成果宣傳亮點。

▲衛生福利草屯療養院院長藍祚鴻頒獎表揚醫療、司法、衛政和民間機構。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

× ▲衛生福利草屯療養院院長藍祚鴻頒獎表揚醫療、司法、衛政和民間機構。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

法務部保護司司長黃玉垣、法務部矯正署毒癮戒治科科長沈淑惠、台灣彰化地方檢察署主任檢察官吳曉婷及法務部矯正署臺中監獄邱鴻基典獄長、彰化基督教醫院院長陳穆寬、衛生福利部桃園療養院院長邱獻章、彰化縣縣政府辦公室主任柯呈坊、彰化縣衛生局秘書蕭惠玲等共同揭開藥癮示範中心年度服務成效。

活動現場除設置成果展區供民眾自由探索，認識藥癮治療相關知識，亦規劃趣味闖關及摸彩活動，帶領民眾認識整合性藥癮醫療示範中心功能，瞭解中區各縣市的藥癮戒治服務等生活化問題，讓有需要者可以就近獲得協助與治療，增加治療動機，降低毒品帶來的生活衝擊。

▲衛生福利部草屯療養院於107年成立國內第一家整合性藥癮醫療示範中心，讓民眾清楚了解各項藥癮戒治。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

× ▲衛生福利部草屯療養院於107年成立國內第一家整合性藥癮醫療示範中心，讓民眾清楚了解各項藥癮戒治。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 04）

衛生福利草屯療養院院長藍祚鴻表示，草屯療養院通過衛生福利部審核，辦理中區整合性藥癮醫療示範中心計畫，希望推展跨轄區、跨專業的合作模式，提升個案治療涵蓋率，建立分流、轉診、轉銜系統，並發展多元、整合、具實證性、可供推廣的服務與治療模式。目前合作網絡機構由107年的36家增為50家，成立至今己辦理共識會議、研究會議超過50場次，教育訓練、個案討論等88場次，服務藥癮個案也達2005人次。