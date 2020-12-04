防制急診室暴力　局長親自到各急診室宣導防制

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根據衛生福利部統計，去(2019)年醫療暴力事件共通報371件，暴力發生原因以溝通態度不佳、酒醉鬧事、不耐久候居多。為什麼急診室會是醫療暴力最頻繁的地方。
會到急診室都是亟需關心的緊急傷患，而患者跟家屬的觀念大都認為，送到急診室醫生就像神仙一樣可以馬上緩解患者身體不適症狀，但實際上急診就醫並非先到先看，而是按照疾病嚴重程度候診，這跟從小的教育「排隊」觀念完全不同，往往因為醫療行為認知錯誤，進而引發更大紛爭。
局長朱宗泰表示，營造安全的醫療環境，是全體國民共同努力的方向，唯有保障醫護人員安全，才能擁有更專業的醫療品質，在雲林縣更不允許醫療暴力發生。也再次提醒民眾，醫護人員人身安全已受國家制定醫療法第24條第2項及醫療法第106條保障，若毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑。
對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法 ，妨害其執行醫療或救護業務者，處三年以下有期徒刑，因而致醫事人員或緊急醫療救護人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑，提醒民眾切勿以身試法。