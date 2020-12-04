台鐵「北往東」路線停駛中！170列次、近2萬人受影響

台鐵瑞芳至猴硐間邊坡，因連日豪雨造成大量土石坍方，造成東西正線路線不通，今（ 4 ）日樹林至宜蘭間對號車停駛，台鐵局立即成立一級應變小組，預估要到8日清晨才能恢復單線雙向通車，截至今日晚間23止，共有170列次、19500人受到影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵瑞芳至猴硐間邊坡因連日豪雨導致邊坡滑動，預估坍塌的範圍多達 3,800 立方公尺，台鐵立即成立一級應變小組及宜蘭區應變小組，最快要到8日清晨5時才能恢復單線雙向通車。