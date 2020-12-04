台鐵「北往東」路線停駛中！170列次、近2萬人受影響
台鐵「北往東」路線停駛中！170列次、近2萬人受影響
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-04 20:03:51
台鐵瑞芳至猴硐間邊坡，因連日豪雨造成大量土石坍方，造成東西正線路線不通，今（ 4 ）日樹林至宜蘭間對號車停駛，台鐵局立即成立一級應變小組，預估要到8日清晨才能恢復單線雙向通車，截至今日晚間23止，共有170列次、19500人受到影響。
台鐵今日上午8時30分收到通報，台鐵瑞芳至猴硐間邊坡因連日豪雨導致邊坡滑動，預估坍塌的範圍多達 3,800 立方公尺，台鐵立即成立一級應變小組及宜蘭區應變小組，最快要到8日清晨5時才能恢復單線雙向通車。台鐵指出，在對號列車部分，今日樹林至宜蘭停駛，宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站；西部往東部跨線列車行駛至七堵站；東部往西部跨線列車另由七堵站特開。
區間車方面，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳；宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐；支線：平溪線、深澳線停駛。
由於適逢週末假期，交通部也請公路客運業者協助加開台北至宜蘭間班次，今日共加開37班車與7輛遊覽車提供疏運措施；瑞芳到猴硐間公路接駁則至23時止。台鐵提醒，若對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。