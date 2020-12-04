太平山林鐵復甦再進一步 山地線可行性研究獲中央補助
太平山林鐵復甦再進一步 山地線可行性研究獲中央補助
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-12-04 22:05:52
為重建太平山森林鐵道歷史軌跡與保存沿線文化資產，宜蘭縣長林姿妙極力爭取太平山森林鐵道復甦，繼先前中央補助800萬進行平地線可行性研究之後，交通部上（11）月27日再核定補助880萬元進行山地線可行性研究。
林姿妙縣長非常重視太平山森林鐵道在歷史記憶、產業發展及地方生活上，具有之重要的意涵與價值，因此去年8月及12月親自出席中央會議，極力爭取太平山森林鐵道復甦，經公共工程委員會主委吳澤成協助，最終促成中央與地方達成共識，由縣府主導平地線可行性研究，同時認為山地線納入平地線一併進行可行性評估是最佳方案，但因經費問題，先進行平地線可行性研究，中央將另籌措經費委由縣府辦理山地線可行性研究。縣府今年7月21日再次提報中央與地方建設協調會報協調，請中央儘速核定山地線可行性研究經費；並於11月3日向中央申請獲補助山地線可行性研究經費880萬元，縣府自籌170萬元，將透過平地線可行性研究計畫之後續擴充，賡續辦理山地線可行性研究。而平地線及山地線分別預定於110年6月、111年12月前報中央核定。林姿妙表示，未來經山地線納入平地線一併研究評估之完整方案，不僅是重建太平山運材軌跡，更希望能完整重現宜蘭在林業、紙業、糖業及電力發展的過往歷史，賦予鐵道旅遊更多的文化意涵，提升軌道運輸之文化與旅遊魅力，創造軌道系統之附加價值，吸引更多國內、外旅遊人潮到訪宜蘭，體驗宜蘭的好生活。