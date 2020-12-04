創齡藝術在傳藝 千歲公嬤彩筆享樂趣
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-12-04 22:06:40
全聯善美的文化藝術基金會今年參與2020臺灣創齡藝術節，3日在宜蘭傳藝園區舉辦彩繪工作坊，加起來超過一千四百歲的二十位阿公阿嬤，畫出蘋果、大圓裙、金柑糖和象棋，色彩鮮豔筆觸樸趣，讓長輩們透過彩筆享受一趟歡樂的時光之旅。
承接宜蘭傳藝園區營運的全聯善美的文化藝術基金會，今年加入2020臺灣創齡藝術節，與全國公私立藝文場館一起串聯，從藝術出發關懷高齡長者。今年10月曾辦理兩場河洛坊布袋戲體驗工作坊樂齡活動，邀請60名祖孫學習布袋戲操偶。本月3日再與新活藝術社會企業合作，邀請20位羅東東安社區的阿公阿嬤，在園區內舉辦「用圓傳意 藝遊未盡」創意彩繪工作坊活動。在專業藝術輔療師的帶領下，這群加起來超過一千四百歲的長輩們，拿起水彩筆，回憶兒時並且彩繪出童年的歡樂記憶。有阿嬤畫下她最愛的象棋遊戲，一顆顆圓圓的棋子畫得立體又鮮豔；有阿公畫下小時候最愛吃的金柑糖還有橘子，以及大拜拜時盛滿各種豐盛食物的大圓盤。高齡93歲的林奶奶說，已經好多年沒有拿筆畫畫了，她先畫上一件曾經最愛的金色大圓裙，接著又畫下一顆紅蘋果，想起童年第一口蘋果的滋味，到現在都還難以忘懷。 根據國發會推估，臺灣將於2025年進入「超高齡社會」，樂齡族群該如何活得老又活得好，有更多的社會參與及自我實現，是非常重要的課題。全聯善美的文化藝術基金會表示，希望透過設施改善、舉辦樂齡關懷活動，落實文化平權、達到文化近用的願景。