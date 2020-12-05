軍武／好評紅到國外！國防部臉書介紹T91步槍

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T91戰鬥步槍為軍備局205兵工廠生產，使用5.56公厘口徑，T91戰鬥步槍比國軍前一代T65突擊步槍更輕更短，並裝有3段伸縮槍托供士兵依體型調整。T91步槍能以每分鐘800到850發的速度射擊，槍口初速可達每秒975公尺，T91步槍最大射程2563公尺、有效射程400公尺、100公尺射擊10發精度14公分。
T91步槍為國軍主要制式步槍，用於汰換T65步槍，除國軍各單位使使用外，國安局特勤中心也採購T91S步槍作為配槍，T91S步槍將T91戰鬥步槍的傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰接敵格鬥時使用。
為進軍美國槍械市場，軍備局205廠與美國軍火商Wolf Ammo簽約，代理經銷T91戰鬥步槍上機匣，搭配美造16吋槍管後於美國民間販售，重新被命名為「Wolf A1」，2017年一共賣出1000把。
除了進軍民用步槍市場，T91步槍也低調軍援友邦。2019年7月總統蔡英文出訪加勒比海友邦海地，海地軍方歡迎隊伍中身穿戰術背心的特種部隊揹著台灣製的T91步槍，國防部和外交部證實，不只是T91步槍外，海地官兵全身的防彈頭盔、戰術背心等裝備，也都是國防部軍備局的產品。