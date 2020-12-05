軍武／好評紅到國外！國防部臉書介紹T91步槍

槍是軍人的第二生命，入伍時總會聽到「槍在人在，槍亡人亡。膽敢弄丟弄壞，你們就...」國防部發言人臉書粉絲團專文介紹軍備局生產的T91步槍，讓民眾只花30秒就能了解這款國軍制式武器的性能。

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國防部發言人臉書指出，T91戰鬥步槍的全名為「5.56公厘T91戰鬥步槍」，口徑5.56公厘，使用5.56x45公厘子彈，彈夾容量30發，2002年(民國91年問市)，全長88公分、含空彈夾重3.3公斤。與前代T65K2步槍相較，T91步槍有3大變革，傳動機構模組化，機件少、結構簡單，利於清潔保養；槍托伸縮操作，便於人員攜帶及進出戰(甲)車；多用途戰術滑軌，可結合光學瞄準鏡或夜視鏡，提高命中率或夜戰能力。

T91戰鬥步槍為軍備局205兵工廠生產，使用5.56公厘口徑，T91戰鬥步槍比國軍前一代T65突擊步槍更輕更短，並裝有3段伸縮槍托供士兵依體型調整。T91步槍

T91步槍最大射程2563公尺、有效射程400公尺、100公尺射擊10發精度14公分。

T91步槍為國軍主要制式步槍，用於汰換T65步槍，除國軍各單位使使用外，國安局特勤中心也採購T91S步槍作為配槍，T91S步槍將T91戰鬥步槍的傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰接敵格鬥時使用。

▲國安局總統候選人維安隨扈使用的T91S步槍，將傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰。（圖／記者呂炯昌攝）

▲T91步槍功能介紹。(圖／國防部發言人臉書)