軍武／好評紅到國外！國防部臉書介紹T91步槍

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

軍武／好評紅到國外！國防部臉書介紹T91步槍

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-05 09:00:00

▲國軍制式T91步槍。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國軍制式T91步槍。（圖／記者呂炯昌攝）
槍是軍人的第二生命，入伍時總會聽到「槍在人在，槍亡人亡。膽敢弄丟弄壞，你們就...」國防部發言人臉書粉絲團專文介紹軍備局生產的T91步槍，讓民眾只花30秒就能了解這款國軍制式武器的性能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部發言人臉書指出，T91戰鬥步槍的全名為「5.56公厘T91戰鬥步槍」，口徑5.56公厘，使用5.56x45公厘子彈，彈夾容量30發，2002年(民國91年問市)，全長88公分、含空彈夾重3.3公斤。與前代T65K2步槍相較，T91步槍有3大變革，傳動機構模組化，機件少、結構簡單，利於清潔保養；槍托伸縮操作，便於人員攜帶及進出戰(甲)車；多用途戰術滑軌，可結合光學瞄準鏡或夜視鏡，提高命中率或夜戰能力。
T91戰鬥步槍為軍備局205兵工廠生產，使用5.56公厘口徑，T91戰鬥步槍比國軍前一代T65突擊步槍更輕更短，並裝有3段伸縮槍托供士兵依體型調整。T91步槍能以每分鐘800到850發的速度射擊，槍口初速可達每秒975公尺，T91步槍最大射程2563公尺、有效射程400公尺、100公尺射擊10發精度14公分。

T91步槍為國軍主要制式步槍，用於汰換T65步槍，除國軍各單位使使用外，國安局特勤中心也採購T91S步槍作為配槍，T91S步槍將T91戰鬥步槍的傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰接敵格鬥時使用。

▲國安局總統候選人維安隨扈使用的T91S步槍，將傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國安局總統候選人維安隨扈使用的T91S步槍，將傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰。（圖／記者呂炯昌攝）


為進軍美國槍械市場，軍備局205廠與美國軍火商Wolf Ammo簽約，代理經銷T91戰鬥步槍上機匣，搭配美造16吋槍管後於美國民間販售，重新被命名為「Wolf A1」，2017年一共賣出1000把。

除了進軍民用步槍市場，T91步槍也低調軍援友邦。2019年7月總統蔡英文出訪加勒比海友邦海地，海地軍方歡迎隊伍中身穿戰術背心的特種部隊揹著台灣製的T91步槍，國防部和外交部證實，不只是T91步槍外，海地官兵全身的防彈頭盔、戰術背心等裝備，也都是國防部軍備局的產品。
▲T91步槍功能介紹。(圖／國防部發言人臉書)
▲T91步槍功能介紹。(圖／國防部發言人臉書)
▲海地軍警穿著我國提供的戰鬥個裝迎接蔡英文總統到訪。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）
▲海地軍警穿著我國提供的戰鬥個裝迎接蔡英文總統到訪。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀