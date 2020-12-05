莫迪：新冠肺炎疫苗數週準備就緒　將開始接種

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莫迪說，在印度有8種不同疫苗處於不同試驗階段，包括3種本土疫苗，也保證這些疫苗在印度的生產。
為推動年底能在印度展開疫苗接種，莫迪之前赴普恩（Pune）、阿默達巴德（Ahmedabad）和海德拉巴（Hyderabad）等城市的疫苗試驗與生產機構參訪，與科學家和專家交談，了解疫苗的試驗與生產狀況。
莫迪今天在會議中表示，科學家充滿信心，認為等待疫苗的時間不會太長，可能在幾週內就可準備就緒。
他說，一旦科學家點頭，疫苗獲得許可，印度的疫苗接種工作就會展開。
莫迪說，優先接種的將是參與治療冠狀病毒病患的醫護人員，及警察、市政工作人員等一線參與抗疫、防疫人員，還有病情嚴重的老人。
談到各界擔心疫苗價格是否負擔得起，莫迪說，他把此事視為第一要務，從疫苗準備到定價，各省市將全面參與。
莫迪說，全世界都在關注如何取得廉價而安全的疫苗，這也是為什麼世界把眼光投向印度，印度是一個以非常實惠成本大規模生產疫苗的全球中心。
他在演說中提到某些國家疫情再度惡化，並表示沒有人知道疫情未來發展為何，呼籲大家堅持戴口罩與保持社交距離等「經過驗證的（抗疫）武器」。在印度即將擁有疫苗之際，任何粗心大意都可能壞事，需要公眾的參與和合作才能遏止疫情擴大。
莫迪敦促各政黨保護民眾免受謠言影響，中央政府正與各省市政府合作配送疫苗，就配送疫苗的專業知識與能力而言，印度比許多國家要好。（編輯：郭中翰）1091204