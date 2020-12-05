莫迪：新冠肺炎疫苗數週準備就緒　將開始接種

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莫迪：新冠肺炎疫苗數週準備就緒　將開始接種

中央社

calendar_today2020-12-05 06:25:52

▲印度總理莫迪4日在針對新冠肺炎召開的各黨派全體視訊會議中表示，印度目前有8種疫苗包括3種本土疫苗處於不同試驗階段，疫苗應可在數週內就緒，接種工作即將展開。資料照。（圖／翻攝莫迪臉書）
▲印度總理莫迪4日在針對新冠肺炎召開的各黨派全體視訊會議中表示，印度目前有8種疫苗包括3種本土疫苗處於不同試驗階段，疫苗應可在數週內就緒，接種工作即將展開。資料照。（圖／翻攝莫迪臉書）
（中央社記者康世人新德里4日專電）印度總理莫迪今天在針對武漢肺炎召開的各黨派全體視訊會議中表示，印度目前有8種疫苗包括3種本土疫苗處於不同試驗階段，疫苗應可在數週內就緒，接種工作即將展開。
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根據印度總理辦公室發出的聲明，莫迪透過視訊在主持印度第2度就2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情召開的各黨派全體會議時，向大家保證疫苗接種工作即將展開。
莫迪說，在印度有8種不同疫苗處於不同試驗階段，包括3種本土疫苗，也保證這些疫苗在印度的生產。

為推動年底能在印度展開疫苗接種，莫迪之前赴普恩（Pune）、阿默達巴德（Ahmedabad）和海德拉巴（Hyderabad）等城市的疫苗試驗與生產機構參訪，與科學家和專家交談，了解疫苗的試驗與生產狀況。

莫迪今天在會議中表示，科學家充滿信心，認為等待疫苗的時間不會太長，可能在幾週內就可準備就緒。

他說，一旦科學家點頭，疫苗獲得許可，印度的疫苗接種工作就會展開。

莫迪說，優先接種的將是參與治療冠狀病毒病患的醫護人員，及警察、市政工作人員等一線參與抗疫、防疫人員，還有病情嚴重的老人。

談到各界擔心疫苗價格是否負擔得起，莫迪說，他把此事視為第一要務，從疫苗準備到定價，各省市將全面參與。

莫迪說，全世界都在關注如何取得廉價而安全的疫苗，這也是為什麼世界把眼光投向印度，印度是一個以非常實惠成本大規模生產疫苗的全球中心。

他在演說中提到某些國家疫情再度惡化，並表示沒有人知道疫情未來發展為何，呼籲大家堅持戴口罩與保持社交距離等「經過驗證的（抗疫）武器」。在印度即將擁有疫苗之際，任何粗心大意都可能壞事，需要公眾的參與和合作才能遏止疫情擴大。
莫迪敦促各政黨保護民眾免受謠言影響，中央政府正與各省市政府合作配送疫苗，就配送疫苗的專業知識與能力而言，印度比許多國家要好。（編輯：郭中翰）1091204
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