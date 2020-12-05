港前議員許智峯宣布流亡！港府氣炸：全力通緝歸案
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-05 06:56:07
香港前立法會議員許智峯，日前以公務為由前往丹麥，結束出訪行程後在臉書上閃電宣布正式開始流亡，其家人也都漏夜離開香港，以逃避國安法壓境。香港保安局昨( 4 日)發聲明，譴責許智峯公然棄保，重申執法部門將全力緝拿歸案。
綜合港媒報導，許智峯 3 日晚間在臉書宣布正式流亡，並退出香港民主黨，他稍後接受丹麥媒體訪問時，還透露其家人已抵達倫敦，自己將赴英國與家人會合。對此香港保安局以不點名聲明方式，譴責公然棄保、畏罪潛逃的行為是羞恥的，強調執法部門會全力將逃犯緝拿歸案。許智峯在與丹麥媒體的訪問中，形容離開香港是非常困難的決定，但幾經掙扎與思考，認為到海外為無法發聲的香港人表達訴求，才是為香港好的具體做法。此外，個人及家人的安全亦是他選擇流亡的原因，許智峯透露，自己的電話及訊息曾遭監聽，連家人也一起被不明車輛跟蹤。
消息指出，許智峯保釋離港的條件已於 4 日深夜屆滿，因未如期返港而遭警方通緝。
保安局發言人還強調，潛逃行為屬罪加一等，特區政府會依法追究其刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁，並聲稱香港有獨立的司法制度，任何人都能被公平、公正的審訊，與其政治立場及背景無關，同時亦對若干支持許智峯的外國勢力予以強烈譴責。
2011 年參選香港中西區議會的許智峯，為香港民主派議員之一，並於 2016 年進軍香港立法會，在過去一年多的反送中衝突現場，經常可以看見他居中為警民斡旋的身影，也常在議會中與其他民主派議員一同杯葛親中建制派法案。