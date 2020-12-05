中國最愛和平！華春瑩譏美方：建國250年 僅16年沒打仗
中國最愛和平！華春瑩譏美方：建國250年 僅16年沒打仗
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-05 07:29:47
美國國家情報總監 3 日發表文章，警告說中國是「自二戰以來的全球最大威脅」，亦是民主和自由的頭號敵人，對此中國外交部發言人華春瑩再度出面駁斥，聲稱中國為促進和平穩定做出了積極貢獻，反觀美國建國後近 250 年，當中僅有 16 年沒有打仗，才是世界史上最好戰的國家。
4 日在例行記者會上，有外媒記者針對美國國家情報總監的發言，要求華春瑩表達看法。華春瑩首先點出，現在美國國內疫情非常嚴重，不能理解為何美國一些政客仍不以為然，反而繼續在世界範圍內尋找和製造敵手，美國家情報總監的文章只是起了一個聳人聽聞的標題，沒有拿出任何真憑實據，對中國極盡污蔑和抹黑之能事，大肆渲染「中國威脅」。華春聲稱，中華人民共和國成立 70 多年來，已從積貧積弱的國家發展成為世界第二大經濟體，靠的是和平發展，而不是殖民、侵略和擴張。而自 1990 年以來，中國軍隊累計參與聯合國維和行動 26 項，派出維和人員 4 萬餘人次，是聯合國安理會 5 個常任理事國中，派出維和部隊最多的國家，中國維和部隊所到之處都得到當地肯定和讚揚，為促進當地和平穩定做出了積極貢獻。中國從來沒有主動挑起過一場戰爭，也從來沒有去侵犯過別國的一寸領土。事實已經一再證明，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。
至於被美方部分人士指為頭號威脅，華春瑩反譏美國近年大搞單邊主義，毀約退群，破壞多邊主義和國際合作，重拾冷戰思維，鼓吹大國競爭，大肆升級核武庫，加劇全球戰略失衡，才是國際秩序的破壞者。而在美國建國後近 250 年的歷史中，僅有 16 年沒有打仗，堪稱是世界史上最好戰的國家。
華春瑩並重申，美方部分政客應尊重事實，停止散布政治病毒和政治謊言，停止損害中美關係與合作，否則只會繼續損害美國的信譽和國家形象。至於中國是否威脅了全球的自由和民主，華春瑩表示，不知美方說的民主和自由指的究竟是什麽？畢竟最近發生的例子已證明，美國和其盟友在民主、人權價值觀上的真實作為，如果說中國威脅了它的自由，那麽中國威脅的就是美國為所欲為、肆無忌憚干涉他國內政、損害別國主權安全發展利益的自由。