台股再創高、周線連五紅　專家：把握年底作帳行情逢低買

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廖哲宏表示，由歐美的數據來看，整體消費額已經逐漸回升至疫情前的水位，只是生產線因為之前受疫情影響還沒追上來，進而造成現階段缺料、搶產能，相關訂單能見度佳的緊俏情勢。在資金面，根據證交所統計，4日外資買超146.82億元，也讓近一周外資累積賣超金額收斂至120.44億元。
展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，根據內部預估，上市櫃公司今年獲利有望成長17.9%，到明年第一季企業獲利全年最低，但也受惠今年第一季的低基期，明年第一季年成長幅度有望最高；根據現階段預估數字來看，明年各季年成長率皆為正數，獲利維持季季高，但成長率則受到今年基期影響而呈現季季低。
永豐投顧則認為，在第三季季報公布後，年報將在2021年3月底才會公告，此段時間的財報空窗可以讓上市公司對業務描繪美好遠景，所以根據經驗，每年第四季到第一季是股市表現最好的時間。在此同時，美國對中國大陸的科技禁令繼續擴大，其中對於半導體的限制給台灣廠商無限的想像空間，因此過去乏人問津的二線半導體廠股價急起直追，只要台積電穩步推進，落後者就還有寬廣的上漲空間。
綜合以上，長線趨勢的障礙掃除，股市可望持續前進，短線確實有過熱跡象，倘若有震盪拉回，仍然可以逢低買進，至少要把握年終作帳行情，新一周台股指數區間看13900點至14400點。至於選股，個股輪動，半導體製造已大漲，IC設計可以佈局，其他的電子零組件也應掌握節奏。至於傳產股方面，航運股熱力不會很快退去。