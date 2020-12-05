憂美將因新冠單日釀3千死！專家示警：相當於天天發生911
憂美將因新冠單日釀3千死！專家示警：相當於天天發生911
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-05 08:06:43｜update2020-12-05 08:10:57
新冠肺炎疫情在全球持續延燒，狀況最嚴重的美國迄今仍未有緩解跡象，已有 14311493 人感染、 278417 人死亡。專家擔心若繼續惡化，未來美國單日因新冠病亡的人數多達 3 千的情況不是不可能發生，屆時將有如天天都發生 911 事件。
綜合《 CNN 》等外媒報導，美國的新冠疫情本週每天都在刷新紀錄，因新冠而須住院治療的人數已多達 100667 人，光是已過週三就有 2804 人因新冠肺炎死亡，週四則新增了 203304 例、 2702 人死亡，為大流行爆發後的第二高紀錄。看到這種數據，美國喬治華盛頓大學醫學院教授雷尼爾( Dr. Jonathan Reiner )擔憂的表示：「下週此時，我們恐怕將會談論的是 1 天新增 3 千人病故，這等於 1 天發生一次 911 事件。」
隨著新冠肺炎在全美超過 1400 萬例，住院治療率也不斷在飆升，醫療體系崩潰的壓力越來越沉重。公衛及醫療專家警告，他們預計下週新增病例和住院率將會再飆高，屆時因感恩節假期出遊、聚會產生的感染人數或將明顯增加。
由於新冠肺炎新一波疫情的來襲，美國 11 月新增非農就業人口僅 24.5 萬人，遠比預期的還要少，也是 4 月以來的最差紀錄。經濟學家警告，儘管疫苗即將問世，但美國的就業成長速度已經嚴重放緩，照這種速度，恐怕要花 3 年才能恢復所有工作機會，該國正面臨倒退的風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。