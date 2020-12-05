NBA／上節目抱怨被快艇當射手用 PG遭美媒光速「打臉」
NBA／上節目抱怨被快艇當射手用 PG遭美媒光速「打臉」
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-05 09:12:40
隨著洛杉磯快艇上一季爭冠失敗，對於他們糟糕更衣室氣氛的爆料也如雨後春筍般出現，近日「PG」Paul George在節目上「甩鍋」給前教頭Doc Rivers，並認為他沒有正確的使用自己，然而後續卻慘遭記者打臉，相當尷尬。
《The Athletic》記者Jovan Buha最近發文透露雙星Kawhi Leonard和Paul George有大量特權，因此引起了球隊其他球員的不滿，特別是George在沒有太多季後賽實績的支撐下還擺出一副老大的架式，讓他招致批評。不過George上節目時表示，他上賽季肩膀才剛開完刀，休賽季沒有進行訓練，因此狀態很低迷；而在這樣的情況下，Rivers又不會使用自己，因此才會完全迷失。
「我被執教的方式也有些問題，教練想把我當做Ray Allen或J.J. Redick那樣的射手使用，我雖然可以這樣打，可那並不是我真正的打球方式．我要打擋拆，需要用更多的進攻方式來掌控自己的比賽節奏。」
然而此話一出，立刻就遭到《The Ringer》專欄作家Kevin O'Connor「打臉」，後者翻出數據證明George上賽季進行的擋拆次數佔他所有進攻回合的33%，已經寫下生涯新高，而且較此前提升了將近8%，因此快艇教練團絕非只是把他當成射手用。而更讓人擔心的還是快艇季後的狀況，在爭冠失利後，球隊的球星不承擔責任、讓自己變得更好，反而是上節目批評前教練，這樣的行為恐怕難以讓球隊建立起贏球文化。