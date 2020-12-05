挪威央行副長安全審查未過而辭職！聲稱：因妻子是中國人
挪威央行副長安全審查未過而辭職！聲稱：因妻子是中國人
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-05 09:17:18
美國與中國之間的衝突，似乎有望因民主黨的當選人拜登( Joe Biden )上台而有所緩解，但其他國家對中共的疑慮仍陸續以個別事件體現。挪威央行副行長尼古拉森（ Jon Nicolaisen ）本月 4 日因未能通過安全審查而宣布辭職，原因是太太為中國人，自己為她在中國的生活提供經濟援助。
綜合《路透社》等外媒報導，挪威央行週五宣布，其副行長尼古拉森因未能延續安全許可而辭職。針對此事，尼古拉森表示：「挪威公民安全檢查委員會告知我未能延續安全許可的理由是，我的妻子是中國公民，生活在中國，我向她提供經濟援助。」並聲稱：「他們確定就我個人而言，沒有任何情況應引起對我獲得安全許可的懷疑，只是這並不夠，因此我必須辭職。」報導指出，身為挪威央行的第二號人物，除了參與制訂貨幣政策外，尼古拉森主要還負責監督挪威的主權財富基金，這也是全球最大的主權財富基金，資產規模超過一兆歐元。他於 2014 年首次被任命為央行副行長，今年 4 月再獲任命展開第 2 任期，與妻子則是在 2010 年結婚。2019 年年底，挪威民事安全審查局對尼古拉森的審查程序展開，至終決定他無法通過審查。
雖然不清楚確切辭職原因，但外界有分析認為，挪威當局一直指責中國和俄羅斯對挪威進行間諜活動，收集挪威石油工業的秘密；而 2010 年中國人權運動人士劉曉波獲得諾貝爾和平獎後，挪威和中國關係也冰凍了一段時間。
此外，身為北約成員國的挪威，近年在安全檢查方面也變得更加嚴格，國民甚至很難獲准跟與挪威沒有安全合作關係的國家人士結婚。目前中國駐奧斯陸大使館表示，不知道尼古拉森辭職，也不知道箇中原因；挪威央行行長奧爾森（Oeystein Olsen）則稱讚尼古拉森的能力優秀，將會懷念與他一同共事的日子。