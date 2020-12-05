台鐵猴硐瑞芳坍需搶修4天　林佳龍：替代疏運同步展開

搶修期間預期4天，交通部的替代疏運措施同步展開，包含台北到東部的客運、航班，確保往來台北、東部的旅客可以順利抵達目的地。

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猴硐至瑞芳路段的鐵道了解邊坡搶修工程。由於深夜特別低溫，因此準備暖暖包與熱食感謝也勉勵同仁。他指出，台鐵瑞芳猴硐是聯繫台北往返東部的唯一軌道，能早日恢復通車當然很好，但安全更重要，提醒團隊務必做到安全無虞，不要為了搶快發生意外。且由於邊坡坍方面積大，有走山情形，他也要求台鐵，監測工作要持續落實。

林佳龍指出，台鐵自11月30日發現邊坡滑動，就開始24小時監測警戒，4日大規模坍方前一小時，監測人員就及時通報雙向暫緩發車，司機員也接獲消息，立即將列車停在停止線前，旅客撤退後，坍方才發生。這次應變可以看出台鐵同仁有落實SOP，值得肯定。

林佳龍也表示，搶修期間預期4天，交通部的替代疏運措施同步展開，包含台北到東部的客運、航班，確保往來台北、東部的旅客可以順利抵達目的地。由於氣象局預報未來幾天雨勢仍然相當大，搶修並不容易，也要請國人多加體諒。

林佳龍也提供相關資訊最新進度。台鐵班次因應瑞芳猴硐間中斷調整：

(一)對號列車部分：

(1)樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

(2)宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3)西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

(4)東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

(二)區間車部分：

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

公路客運：

(一)國光客運圓山轉運站至宜蘭地區增開60班次。

(二)葛瑪蘭客運自板橋、台北轉運站至宜蘭地區每日可增開172班次。

(三)首都客運北宜線增開100班次、北花線增開2班次。

(四)統聯北花線增開4班次。

自行開車：因應往返東部鐵道運能移轉，我已經請高速公路局及公路總局針對國五及蘇花改升高戒備，加強疏導避免壅塞。公路總局也成立疏運因應中心，台鐵及高公局一起進駐，加強指揮調度。也呼籲用路人本週末駕車往返東部先查詢路況。