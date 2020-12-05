涉嫌替華為盜取美企技術！中籍教授認虛假陳述罪將遣返
涉嫌替華為盜取美企技術！中籍教授認虛假陳述罪將遣返
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-05 10:55:56
美國在 2018 年對中國發動貿易戰後，又陸續指控華為等中企涉嫌為中國竊密，華為副董事長兼財務長孟晚舟因而被扣留在加拿大 2 年有餘。而據外媒報導，1 名被美國起訴偷取美國科技機密、與孟晚舟案相關的中國教授，已與美國司法部達成認罪協議，以承認較輕微的罪名換取從輕判決，並有望近期就被遣返回中國。
綜合《路透社》等外媒報導， 37 歲、來自廈門大學的毛波（ Bo Mao ），先前曾在美國德州大學擔任華裔客席教授，去年 8 月因涉嫌為中國科技企業華為，以串謀詐騙等方式獲取美國科技公司「 CNEX 」機密，因而被捕及起訴，有關控罪最多可能被判刑 20 年。有關報導指出，毛波於 2016 年底與 CNEX 接觸，該公司與廈門大學簽有嚴格的保密協議，提供電路板給毛波，但其後毛波聲稱電路板被學生弄壞了，要求再寄一塊。 CNEX 專家檢查寄回的電路板後認為，有人試圖破解並竊取 CNEX 的商業機密，並指控毛波未告知廈門大學和華為之間有合作關係。
在這之前， CNEX 與華為之間已有爭議存在。華為在 2017 年曾起訴 CNEX ，稱對方竊盜華為商業機密、挖角華為員工，而美國陪審團已在 6 月裁定華為敗訴。
毛波在當地時間週五（ 4 日）出庭時，承認與控方達成認罪協議，向美國聯邦調查局( FBI )認了虛假陳述這個罪名，換取減少控罪，檢方因而放棄提出串謀、偷竊商業秘密等更嚴重的指控，毛波預計將在 12 月 16 日離開美國。美國司法部在 2018 年起訴華為副董事長孟晚舟隱瞞與伊朗的生意往來，今年 2 月，檢察官又把「 CNEX Lab 」商業機密被偷取的一事視為與華為案件有關。