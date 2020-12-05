會員回娘家　「台中女麗購」更新APP免費抽餐券

以女性消費為主軸的「2020台中女麗購」，將自12月9日起至明年2月6日盛大登場，民眾消費滿500元至「台中購物節」APP登錄發票，就能獲得一組抽獎序號

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市府經發局為活動暖身，宣布即日起至12月11日，民眾更新「台中購物節」APP或新下載APP，前往台中市政府經濟發展局臉書參加活動，就有機會抽中陶板屋餐券。

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經發局長張峯源表示，「2020台中購物節」圓滿落幕，締造出90億消費金額，市府延續購物熱潮，主打女性經濟，規劃8周主題特色活動，與美容美體、百貨零售、運動休閒、旅宿餐飲等產業合作，讓民眾到台中消費購物，就有抽不完的好禮。

經發局說，此次提前舉辦「會員回娘家抽獎」活動，歡迎所有舊會員更新下載「台中購物節」APP，並至臉書該活動貼文按讚分享、留言「2020台中女麗購-會員回娘家」，附上手機截圖APP活動主畫面，同時標註3位朋友，活動將於12月9日至11日連續三日每天抽出20個中獎名額，有機會抽中陶板屋禮券-和風料理創作套餐乙客，限量60份。

經發局指出，先前「台中購物節」APP下載數達到34.4萬人次，女麗購活動沿用並更新APP，讓民眾方便登錄發票，活動期間只要到台中店家累計消費達500元，就能參加抽獎，豪華大獎包括時尚汽車、鑽戒，還有50兩黃金。

經發局表示，「2020台中女麗購」獎項眾多，女麗購開跑首三日登錄的發票與收據序號，除12月12日開始的天天線上抽美妝保養品外，經發局將於當日在東勢客家文化園區辦理的木產業設計節活動再加碼抽出精美獎品。