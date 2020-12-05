進口萊豬爭議　江啟臣：無力管理就不該開放

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進口萊豬爭議　江啟臣：無力管理就不該開放

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-05 11:46:28

國國民黨主席江啟臣日前與秘書長李乾龍、副秘書長李彥秀、婦女部主任闕枚莎、副主任林杏兒、劉美芳等人共同出席「北北基宜婦女領袖幹部座談會」
▲國國民黨主席江啟臣日前與秘書長李乾龍、副秘書長李彥秀、婦女部主任闕枚莎、副主任林杏兒、劉美芳等人共同出席「北北基宜婦女領袖幹部座談會」。（圖／國民黨中央黨部提供）
政府將於明年元旦開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，引發在野黨反彈。國民黨主席江啟臣表示，無法接受民進黨堅持開放萊豬進口，政府無力管理就不該開放進口，就是國民黨的清楚立場
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中國國民黨主席江啟臣日前與秘書長李乾龍、副秘書長李彥秀、婦女部主任闕枚莎、副主任林杏兒、劉美芳等人共同出席「北北基宜婦女領袖幹部座談會」，他在致詞時表示，國民黨14位執政縣市首長中，有一半是女性，顯示國民黨對女性從政的支持。這些女性縣市首長的表現亮眼，也證明女性的力量不僅撐起半片天，更可以成為支撐台灣向前發展的力量。
談到婦女朋友最關心的萊豬進口議題，江啟臣說，食安議題是婦女朋友們更關心、更在意、甚至更專業的。8月28日蔡英文總統倉促宣布開放萊豬，引發全民的怒吼，我們全黨上下更是不遺餘力，力抗萊豬進口，就是希望將健康留給下一代，但是民進黨迄今仍然一意孤行，堅持要開放高風險的肉品，這樣的執政黨，我們不能接受。

江啟臣表示，許多媽媽們都擔心自己的孩子會受到萊劑的危害，從校園團膳規範不願意強制入法，不願意新增萊劑肉品稅號，不願意強制標示使用萊劑肉品，到台灣豬標章倉促雜亂，民進黨一再顯示，行政單位不但無心、更無力加強含瘦肉精的豬肉管理措施。這樣的行政怠惰與無能，就是提高人民食用萊豬的風險，更是凸顯民進黨只想著開放，卻沒想清楚管理的本末倒置。

江啟臣宣示，「無力管理就不該開放進口，就是國民黨的清楚立場！」現階段我們的立法委員會在國會議場，不管是文攻或是武鬥，就是要凸顯民進黨開放萊豬的問題，就是要讓大家看清楚誰在不顧民意，為萊豬護航。除了國會的努力，擋下萊豬更是全民的工作。
江啟臣指出，國民黨已經正式提出反萊豬護健康的全民公投提案。雖然民進黨掌控的中選會極盡刁難，但是我們仍要做好準備，因為民進黨就是要企圖壓縮我們連署的時間，要讓我們來不及完成連署。所以我們更要做好準備，只要中選會一核備，我們就要全面展開連署，屆時希望婦女朋友們發揮影響力，共同號召大家一起響應。
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