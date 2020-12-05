進口萊豬爭議　江啟臣：無力管理就不該開放

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談到婦女朋友最關心的萊豬進口議題，江啟臣說，食安議題是婦女朋友們更關心、更在意、甚至更專業的。8月28日蔡英文總統倉促宣布開放萊豬，引發全民的怒吼，我們全黨上下更是不遺餘力，力抗萊豬進口，就是希望將健康留給下一代，但是民進黨迄今仍然一意孤行，堅持要開放高風險的肉品，這樣的執政黨，我們不能接受。
江啟臣表示，許多媽媽們都擔心自己的孩子會受到萊劑的危害，從校園團膳規範不願意強制入法，不願意新增萊劑肉品稅號，不願意強制標示使用萊劑肉品，到台灣豬標章倉促雜亂，民進黨一再顯示，行政單位不但無心、更無力加強含瘦肉精的豬肉管理措施。這樣的行政怠惰與無能，就是提高人民食用萊豬的風險，更是凸顯民進黨只想著開放，卻沒想清楚管理的本末倒置。
江啟臣宣示，「無力管理就不該開放進口，就是國民黨的清楚立場！」現階段我們的立法委員會在國會議場，不管是文攻或是武鬥，就是要凸顯民進黨開放萊豬的問題，就是要讓大家看清楚誰在不顧民意，為萊豬護航。除了國會的努力，擋下萊豬更是全民的工作。
江啟臣指出，國民黨已經正式提出反萊豬護健康的全民公投提案。雖然民進黨掌控的中選會極盡刁難，但是我們仍要做好準備，因為民進黨就是要企圖壓縮我們連署的時間，要讓我們來不及完成連署。所以我們更要做好準備，只要中選會一核備，我們就要全面展開連署，屆時希望婦女朋友們發揮影響力，共同號召大家一起響應。