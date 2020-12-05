巴拿馬貨輪撞我漁船肇逃 遭海巡攔查函送調查
記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-12-05 12:23:32
12月2日凌晨5時18分，台南海巡隊接獲第六巡防區轉移報案，高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」漁船於安平外海11海浬處遭1艘不知名貨船擦撞，請求協助，台南海巡隊立即派遣線上巡防艇前往現場處置，在5時53分許與漁船會合，發現該船首及左舷破損，因東北季風過境影響，海象非常惡劣，為避免船身進水，由35噸巡防艇戒護返回興達港。
台南海巡隊獲報同時，第六巡防區透過岸際雷達鎖定可疑船隻，經跨區支援，由布袋海巡防艇由北往南攔阻，8時37分在東石外海13海浬攔下該貨輪，發現係巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」，其右舷靠近船身中間的部位受損。海巡隊持續蒐證，並與該船代理行公司取得聯繫，該公司表示，已取得貨輪船東委託協助後續民事協調賠償事宜；海巡單位後續亦將蒐證資料，以及船務代理公司提供相關文件，交由主管機關辦理後續相關海事調查與評議。台南海巡隊隊長李松樵指出，發生擦撞後，海巡隊負責戒護漁船返港，另貨輪是由布袋海巡隊去攔截，代理公司與漁船船長已在12月2日當天開過第一次協調會，預計12月16日開第二次協調會，本案相關資料將函送航港局做海事調查與評議。