立法院包場看「孤味」　游錫堃陳淑芳呼籲大家挺國片

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游錫堃致詞時表示，「孤味」這部電影他已經看過一遍，他提到，人有生、老、病、死，人與人間有許多恩怨情仇，處理恩怨情仇，古時候馬太福音曾有「以眼還眼、以牙還牙」，道家則是「以德報怨」，儒家孔子則說，「以德報怨，何以報德？要以直報怨」，佛家則說，「凡所有相，皆是虛妄」，各種宗教和思想都有不一樣的做法。
游錫堃說，在「孤味」這部電影裡，他的理解是「放下」，是佛家金剛經裡「應無所住而生其心」，屬於「釋懷」，處理自己的心境，看這部電影會流眼淚、會感動。跟別人之間的恩怨情仇，看完之後可能你會覺得這些恩怨應該要放下，會重新處理跟朋友和親人的關係，可能會重新定位，非常有意義，請大家多多欣賞。
陳淑芳致詞時提到自己是宜蘭「盼仔」，這在宜蘭當地是用以形容自己古意、老實。她表示，今天跟大家見面非常高興，尤其院長包場看電影看「孤味」。她的「孤味」就是一輩子做演員。
陳淑芳也說，「國民阿嬤」的稱號讓她感覺壓力很大，希望大家叫她「淑芳」或是本名「陳笑」就好。希望透過這部電影，讓大家知道女人怎麼疼惜丈夫、孩子，再艱苦都要忍住，不讓丈夫孩子受苦。與人的恩怨就抹掉，也希望大家多多邀請朋友一同來支持國片。她在台灣生活了83年，台灣是一個非常幸福的國家。