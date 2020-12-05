見證「中央公園」啟用　人氣美食設攤票選「台中之最」

中市府經濟發展局配合中央公園12月6日正式啟用，現場規劃「台中之最專區」，邀請台中最具人氣的糕餅名店、市場與夜市美食設攤，一起見證最美公園正式開幕；為讓大家更認識園區公共設施，經發局現場將舉辦拼圖趣味比賽送好禮，另民眾不限金額在各攤位消費，票選心目中的「台中之最人氣王」，還可以參加抽獎，將7-11禮券帶回家。

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經發局表示，位於台中水湳經貿園區的「中央公園」，總面積達67公頃，園區大量植栽與設計感的設施，還沒開幕就成為網紅的熱門打卡地標；該公園設置12個感官體驗區、4大樂活步道等重大公共建設，市府為加強民眾認識公園，特別舉辦拼圖趣味比賽，分為上下午共二場、每場次現場報名各100組，全部共200組、2人一組進行比賽，增進情誼之外，優勝者還能獲贈精美小禮物。

經發局長張峯源說，「台中之最專區」所有糕餅業者、人氣市場、夜市美食店家家都是台中一時之選，包括榮獲世界盃麵包大賽冠軍的「吳寶春」、2020台灣百大伴手禮的「黑沃咖啡」、經濟部評比5星樂活名攤「新隆發醬園」等50多家業者，歡迎民眾踴躍到場品嘗，並票選「台中之最人氣王」。參與投票民眾，不限金額消費，即可參加抽獎活動，每人限投票1次，獎品為7-11禮券800元共3名。

市府精彩活動不間斷，經發局自12月9日至明年2月6日，將首度以「她經濟」商機舉辦「2020台中女麗購」活動，搭配耶誕節、跨年、農曆新年盛大登場，活動期間線上天天抽、現場週週抽、雙週抽、月月抽、壓軸抽，有萬元彩妝品、十萬禮金、汽車、鑽戒等豐富獎項，壓軸最大獎50兩黃金。