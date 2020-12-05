不唱「紅豆」吃「紅豆」 陳其邁：我是最愛吃紅豆的市長
不唱「紅豆」吃「紅豆」 陳其邁：我是最愛吃紅豆的市長
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-05 12:30:00
高雄市長陳其邁今（5）日上午參加109年大寮區紅豆節活動「紅豆愛大米」，這次不唱「紅豆」來吃「紅豆」，陳其邁笑說：「我是紅豆的最佳代言人，不是因為我紅豆唱得不好聽，而是我常常在吃紅豆冰，所以大家都知道全台灣最愛吃紅豆的市長就是陳其邁市長」。
陳其邁笑說他喜歡吃紅豆，大寮的紅豆一吃就知道，口感比較綿密皮又薄，有時候晚上肚子餓的時候，就準備一個易開罐的大寮紅豆，非常方便，倒一口然後牛奶加一加就非常好吃，平常只要吃紅豆冰就PO會上網，不僅做網路行銷，還推銷給總統，今年總統府的伴手禮就是大寮的紅豆，等疫情結束之後，再把紅豆帶出國打國際盃，全台灣最好吃的紅豆就在大寮。陳其邁說，大寮除了紅豆外還有高雄147的稻米，非常好吃，很多壽司店也用大寮的米，還有菱角、香蕉等特產，所以大寮是一個農產品的故鄉，這裡的高科技的產業也逐漸落腳，像和發產業園區，台郡也在這裡投資100億；在大寮地區市府會加緊把公共建設做好，大寮運動公園也加碼2000萬建設，然後還有托育幼教還有長照，大寮未來是一個就業且充滿歷史的地方。國民黨立委林為洲控行政院長蘇貞昌散佈謠言，前往中正一分局告發蘇貞昌違反依社維法及食安法，對於昔日老長官挨告，高雄市長陳其邁則說，這是在立法院的質詢，是國會行使質詢的部分，但是怎麼樣幫助豬農找出路，保障豬農的權利，讓民眾吃的健康，蘇院長在立法院答詢的重點也是這樣，所以也希望能夠理性來討論整個豬農的權利，跟萊豬進口的問題。