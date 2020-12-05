反制中國外宣　蓬佩奧一口氣終止5項美中交流計畫

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這些計畫包含「政策制定人士中國教育旅行計畫」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計畫」（U.S.-China FriendshipProgram）、「美中領導者交流計畫」（U.S.-ChinaLeadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計畫」（U.S.-China Transpacific ExchangeProgram）及「香港教育與文化計畫」（Hong KongEducational and Cultural Program）。
蓬佩奧指出，上述計畫是依據美國1961年「相互教育與文化交流法」（Mutual Educational andCultural Exchange Act）進行，讓美國政府僱員得以用外國政府資金旅行。
蓬佩奧表示，其他依據「相互教育與文化交流法」獲得資助的計畫皆有互惠性，但上述5項計畫是中國政府全額資助與經營，被當成軟實力外宣工具；此外，這些計畫精心設計確保中國官員能享有權限，而非無法享受言論與集會自由的中國人民。
蓬佩奧強調，美國歡迎與中國官員及人民間的互惠與公平文化交流計畫，但非如上述那些非互惠的單方面計畫。（編輯：周永捷）1091205