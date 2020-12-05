世界人權日「為人權而團結」繪畫活動　傳遞正能量

為響應第72周年的「世界人權日」，財團法人山達基教會高雄機構、米堤飯店集團與社團法人中華國際人權促進會今（5）日於高雄山達基教會辦理第六屆「為人權而團結」繪畫活動頒獎典禮。去年奪下冠軍來自基隆的詹眷澄、詹明煦姐妹，今年則是再度蟬聯冠軍，歷年來的得獎繪畫作品都將於教會展示，供民眾欣賞。

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▲ 歷年來的得獎繪畫作品都將於高雄山達基教會展示，供民眾欣賞。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.05）

× ▲ 歷年來的得獎繪畫作品都將於高雄山達基教會展示，供民眾欣賞。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.05）

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長年推展人權教育理念的「中華國際人權促進會理事」暨「新盛生技公司-愛閃耀ishine」董事長李胤顏，以行動關注校園霸凌的議題，李胤顏指出，青少年是我們的未來，一定要將正確的觀念更落實在這個社會上，這樣才能夠讓更多的兒童和青少年不但可以有快樂的生活和學習環境，未來也才能夠成為一個對社會有幫助的人。



▲ 為響應第72周年的「世界人權日」，財團法人山達基教會高雄機構等單位，舉辦第六屆「為人權而團結」繪畫活動。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.05）

× ▲ 為響應第72周年的「世界人權日」，財團法人山達基教會高雄機構等單位，舉辦第六屆「為人權而團結」繪畫活動。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.05）

此次競賽冠軍分別為，幼兒園組來自彰化的詹婕稜、國小低年級組高雄市大同國小陳昱帆、中年級組基隆市七堵國小詹明煦、高年級組基隆市七堵國小詹眷澄、國中組高雄市鳳山國中陳又瑄。