台灣半導體製造炙手可熱　謝金河：得晶圓得天下

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而台達電躍升，謝金河說可以從鄭崇華的交棒轉型及老臣海英俊，及鄭安、鄭平的角色來看起，其近來默默轉型與整合，正與鴻海完全走出不一樣的路，例如鴻海不斷的分割企業掛牌，台達電卻把像乾坤科技這樣的好公司併進來，今年前三季台達電EPS 6.95元，預期今年台達電有賺一個股本的潛力，有許有天市值會超越鴻海，「台達電默默躍升，也可以算是台股低調的王牌」。
謝金河也提到美股，他說今年3月疫情來襲的時候，費城半導體指數一度跌至1233.97點，但統計今年的漲幅超過一倍。在美中科技冷戰中，全球半導體製造供應鏈炙手可熱，幾乎可以用「得晶圓得天下」來形容。這幾天聯電、華邦電、南亞科股價都大幅上漲，4日台積電ADR上漲4.25%、聯電ADR也漲14.45%，創下8.96美元高價，還有聯電、日月光、南茂、Ic設計的慧榮等相關ADR通通上揚。
謝金河預期，在台灣企業ADR漲不停帶領下，將推升下周台股，而下週9日力積電即將掛牌上興櫃，可能又將掀起半導體產業的另一股比價狂熱。他指出，2012年當年DRAM慘況，使茂德、爾必達全都倒了，力晶半導體也不支倒地，當時董事長黃崇仁把瑞晶賣給美光，保住力晶，但力晶半導體股票仍下市，如今力積電重新上市，他希望黃崇仁務必以小股東為念。
謝金河指出，半導體產業的榮景，先是先前寒潵骨的殺戮，到了2016到2019年，中國大陸以國家補貼方式強攻半導體，全世界都不敢擴廠，如今美國制裁中芯造成更大失衡，台灣的半導體製造變得炙手可熱，股價也出現前所未有的飆升。過去台灣看Intel仰之彌高，如今台積電遠遠超過Intel，這次台灣半導體廠股價大漲，實力更加鞏固，下一步像環球晶一般，更有併購全球大廠的實力！