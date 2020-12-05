新增3境外移入　 自愛爾蘭、德國及印尼入境

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指揮中心表示，案693為德國籍30多歲男性，於11月29日來臺探親，入境無不適症狀，且持有72小時內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫。個案自述11月28日於德國曾接觸COVID-19確診個案，12月3日開始出現頭痛、畏寒、流鼻水等症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。
指揮中心指出，案694為本國籍30多歲男性，今年8月中旬赴印尼工作，於10月12日起陸續出現疲倦、發燒及腹瀉等症狀，並於10月21日自覺已恢復，11月8日入境後，進行居家檢疫，檢疫期間無不適症狀；12月2日因需返回印尼工作，故進行自費採檢，於今日確診(Ct值34)。目前已匡列接觸者共6人，其中3人居家隔離，另3人自主健康管理。
指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計112,412例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含110,417例排除)，其中693例確診，分別為601例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，574人解除隔離，112 人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。