印尼女移工確診 47位同宿舍移工今進入集中檢疫所
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-05 14:46:28
中央流行疫情指揮中心昨（4）日公布，一位自印尼入境的女移工確診新冠肺炎，密切接觸者中包含47位同宿舍移工。指揮中心發言人莊人祥今（5）日指出，47名同宿舍移工中，截至中午為止已有46位進入集中檢疫所，強調進入時會採檢，包括咽喉拭子pcr檢驗，若為陽性將再做血清抗體檢驗，檢疫期滿前也會再做一次採檢。
指揮中心昨日指出，該名印尼入境的女移工（案688），11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後皆無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性。由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢而確診。針對該名印尼籍女移工案（案688），由衛生機構匡列個案接觸者共52人，包含47位同宿舍移工，以及共5位仲介及專車司機，而52人中又有47人為同宿舍移工。指揮中心發言人莊人祥今（5）日指出，47位同宿舍密切接觸移工都會做集中檢疫，截至中午為止，已有46位移工進入集中檢疫所。
莊人祥指出，先進去會先採檢，針對個案進行咽喉拭子pcr檢驗，若為陽性的話，再做血清抗體檢驗，強調47位檢疫期滿至12月14日時，會再做一次採檢，以防止不必要的風險。
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