福原愛陷產婦憂鬱想不開　「江宏傑救我好幾次」

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台日文化上的差異，剛開始讓福原愛很不習慣，像是道別說再見這件事，日本人一定一直等到客人都走遠了，「遠到都像米粒那麼小了，還在禮貌的揮手道別」，但台灣人卻一聲掰掰就轉頭離去，讓她剛開始很詫異，「有時候搖下車窗想說再見，人已經不見了」，覺得這是台灣人比較隨性自在的個性，了解就好了，但也擔心萬一自己習慣了，回去日本恐怕會變得失禮。
陳雅琳分享自己在日本採訪的經驗，去了日本才知道原來主播專訪來賓時是不能蹺腳的，但在台灣和美國主播都很習慣這麼做。一直正襟危坐的福原愛說沒錯，日本人受訪絕對不會蹺腳，像她小時候頻頻在電視受訪，雖然早知道不能蹺腳，但媽媽擔心她腿會開開的，硬是用皮帶把她的2隻腳綁束在一起才接受訪問。陳雅琳驚嘆於日本文化的拘謹，終於明白為什麼江宏傑會形容小愛是「真實的假掰」。
談起自己25年桌球選手生涯，福原愛說自己「一直生活在100度的滾燙熱水裡，不斷的忍耐」，征戰過無數國際賽事的她也坦言，從來不曾為自己打過一場球賽，「因為如果是為了自己，我馬上就會放棄了，但如果是為了別人、國家，她就會用150%的驅動力去拚搏，希望看到別人臉上開心的表情」。但這樣總是為別人著想的個性，也被老公江宏傑奉勸說人生不要老是「想太多」，太累了。
節目重溫3歲9個月就開始打球的福原愛萌樣，還有經典愛哭場景，陳雅琳問福原愛：「哪一次的哭，讓她印象最深刻？」福原愛說，2014年東京世錦賽，當時世界排名第4名，來到選手生涯最高峰，無奈左腳骨折受傷無法參賽，卻還得在場邊為學妹加油，希望學妹贏、卻又擔心大家覺得「原來沒有小愛也沒關係」，不但內心超矛盾，還看到自己黑暗的一面，她說，那是她生涯最大的遺憾和挫折，當時更是每天以淚洗面。
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