崔天凱喊話拜登：視對中態度　美成都領館或可重開

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南華早報報導，崔天凱在華盛頓舉行的中美研究所年會上說，「如果美國做好準備」，中國就願作出上述考慮。但他被問到中國國家主席習近平是否計劃與拜登會面時則說，現在談論雙方領導人明年的日程「為時過早」。
崔天凱聲稱，關閉領事館並非由中方發起，不是中先要求外國記者離境，「我們所做的一切是為了回應美國採取的行動」。
他說，北京和華盛頓能從合作中獲益，對抗則兩敗俱傷，關鍵是美國對中國政策的基調。如果美國對中國是遏制政策，或形成一個「對抗中國」的戰線，那麼無論是單邊或是多邊政策，區別只在於美國「自己挖陷阱，還是與朋友一起挖陷阱」。
崔天凱還說，美國與部分盟友的關係已經「不能回到過去」。但他仍堅信，美國與中國若能真誠地互相尊重和理解，能一起「做很多美好的事，使兩國再次變得偉大」。
他表示，希望拜登（Joe Biden）政府上台後，對今天的中國能有更好的理解。
同一天，崔天凱也在自己的推特帳號上表示，兩國之間總是會存在差異，但任何差異都並不是對抗或冷戰、熱戰的理由。在足夠的相互尊重及理解下，雙方能管控這些差異，使其不至於破壞整體關係。
在美中關係惡化下，美國7月21日下令關閉中國駐休士頓總領事館。中方隨即展開報復，下令美國駐成都總領館於7月27日關閉。（編輯：周慧盈）1091205