蜜桃成熟了！繆思女神滿18歲 全裸床戰大20歲前輩
蜜桃成熟了！繆思女神滿18歲 全裸床戰大20歲前輩
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-12-05 21:00:00
日本電影《手塚治虫迷幻少女》找來稻垣吾郎、二階堂富美激情演出，飾演作家的稻垣吾郎，遇到二階堂富美後創作靈感湧現，認為對方是自己的繆思女神。導演手塚真透露選角時，因片中有許多大尺度性愛場景，所以在找女主角的部分不斷碰壁，他原本在企劃階段就有意找二階堂富美出演，但當時她未成年，好在正式開拍後二階堂富美已滿18歲；並讚她片中與大自己20歲的前輩「床戰」演技，表示：「我很幸運在最終關頭找到這2位優秀的演員，他們從讀本到正式拍攝都表現得落落大方，面對裸露也毫不扭捏。」
對於此次與比自己年長20歲的稻垣吾郎合作，還有多場全裸激戰，二階堂富美感覺相當特別，她說：「我還是高中生時去看了三池崇史導演的《13人刺客：殊死血戰》，當時就對飾演大反派的稻垣吾郎先生印象深刻，這次和他一起演出，還如此近距離接觸，更感受到他身上散發出的文學氣質和智慧，由他來飾演作家美倉老師這個角色，真是再適合不過！」二階堂富美片中頂著一頭金髮，配上長風衣，總是一身酒氣、滿身髒汙，像灘爛泥每天醉倒在東京各個潮溼陰暗的角落，卻依然性感絕倫，讓導演手塚真相當驚豔：「二階堂富美的演技極佳，她本人身上有種比想像中更具存在感的特質，非常適合芭波拉這個角色。」
導演手塚真也自爆這部電影在企劃階段時，就曾想過邀請二階堂富美演出，但那時她未成年，「所幸正式準備拍攝時，二階堂富美已經成年了！我們也是在她成年後，確定可演出情慾戲才向她提出邀約，這也是一種緣分吧！」《手塚治虫迷幻少女》12月18日在台上映。
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