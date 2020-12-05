違規者死？疫情下舉家出遊賞紅葉 傳北韓幹部慘遭處決
違規者死？疫情下舉家出遊賞紅葉 傳北韓幹部慘遭處決
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-05 14:50:32
新冠病毒肆虐全球，北韓雖然一直自稱為「零確診」，但已下令封鎖包含首都平壤在內的主要城市、展開緊急防疫，最高領導人金正恩及北韓高層也被踢爆已注射中國製疫苗，令外界不得不質疑「零確診」的真實性，認為北韓很可能已有疫情出現。南韓有脫北者經營的媒體聲稱，北韓有官員近期因違反防疫規定，和家人一同去觀賞紅葉，結果慘遭槍決，惟有關消息未經平壤證實。
根據專門報北韓新聞的南韓媒體《每日朝鮮》報導，北韓江原道貿易管理局一名 50 多歲的趙姓幹部，在政府展開新冠肺炎緊急防疫和 80 天戰鬥之際，利用跟金剛山觀光局幹部們的特殊關係，陪同家人一起前去當地觀賞紅葉、遊玩，違反了禁止非必要之個人活動的防疫規定，被指控不顧國家經濟危機、只顧自己享樂，所以被逮捕並判死刑。消息人士並透露，趙姓幹部和他的家人在看完紅葉返家時立刻就被隔離了 20 天，後來趙男被拉到元山的保安局地下死刑室槍殺，家人也都被驅逐到江原道法東郡的農村，一家子下場悽慘。
消息人士說，得知此事的其他幹部私下都表示：「在這種時候去賞葉遊玩固然有錯，但退黨或撤職就可以了，判死刑太過分、太可怕了。」
報導指出，北韓政府還將此事列入政黨教育材料，痛批趙姓幹部在元首（金正恩）餐風露宿、指揮 80 天戰鬥之際，竟還有心情濫權去遊玩，何況北韓今年又接連遭遇颱風襲擊，影響經濟和農收，怒指「這樣不懂同甘共苦、心懷詭計的人，沒有資格生活在祖國的懷抱裡。」
南韓國家情報院上個月 27 日才在國會情報委員會議上表示，北韓近日物價上漲、開工率低，經濟狀況差，導致最高領導人金正恩背負巨大壓力，也出現許多不合常理的行為。若處決幹部的消息屬實，似乎也間接再證實了南韓國家情報院的估計。
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