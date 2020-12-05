中警銀行防搶演練太逼真 行員驚叫
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-12-05 15:30:00
為提升金融機構防搶、防詐的應變能力，臺中市政府警察局第二分局應邀參與臺灣銀行北台中分行舉辦的自衛編組演練，由永興派出所員警扮演警察和搶匪，協助配合模擬防搶、防詐實境演練，以強化金融機構員工緊急應變能力。
演練過程中，飾演歹徒的員警持槍闖入銀行喝令行員將現金裝入袋中，因演技太過逼真引來行員一陣驚叫，好在平日訓練有素的行員馬上冷靜下來，假意配合歹徒要求，趁隙通報警方到場，警方在接獲通報後快速抵達現場，警民聯手順利將歹徒壓制逮捕歸案。本次實境演練，除了加強金融業者機動反應能力，亦讓執勤員警熟練狀況處置及應變作為。除了搶銀行，此次演練也安排了民眾遭詐騙到銀行提領現金的橋段，最後因為行員的機智及員警的關心下，才使民眾免於受騙，現今社會詐騙手法日新月異，呼籲民眾對於接獲的信息主動小心查證，有疑問立即與165反詐騙專線聯繫或就近向警察機關報案，就能免除被詐騙的危險。局長蔡元戎表示，希望藉由逼真的情境模擬演練提升員警在處理危機時的反應能力，並加強警民聯繫，防範犯罪於未然，凝聚警民共為治安打拼的決心。